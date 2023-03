Après la grosse vidéo d’hier qui présente le gameplay en plus d’une Nintendo Switch Oled Zelda et d’une manette pro, voir ici, voici un gros plein d’images !

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, joueuses et joueurs décident de leur propre chemin aux confins des contrées gigantesques d’Hyrule et de ses mystérieuses îles aériennes, flottant au cœur même des nuages. Créez votre propre aventure dans cette suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et découvrez une aventure épique à travers terres et cieux d’Hyrule. Dans ce monde nourri par l’imaginaire, joueuses et joueurs doivent maîtriser les nouvelles capacités de Link, et grâce à elles vaincre les forces maléfiques menaçant le royaume.

Lors d’une nouvelle vidéo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, M. Eiji Aonuma, producer de la saga The Legend of Zelda, a fait la démonstration d’un nouveau gameplay pour ce prochain titre de la Nintendo Switch. Nintendo a aussi annoncé la sortie prochaine de la console Nintendo Switch – Modèle OLED édition The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, d’une manette Nintendo Switch Pro et d’une pochette de transport Nintendo Switch, aux couleurs du jeu.

* Le logiciel The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n’est pas inclus.