Lesquin, le 4 avril 2023 – NACON et RaceWard Studio, label racing de NACON Studio Milan, sont heureux d’annoncer l’ouverture des précommandes de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3. Développé par les vétérans de RaceWard Studio, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 propose de faire vivre aux joueurs les sensations de la course la plus dangereuse au monde. Le jeu officiel de la course mythique sera disponible le 11 mai 2023 sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM.

En précommandant le jeu de base de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3, les joueurs reçoivent la mythique livrée officielle du centième départ de John McGuinness. Cette livrée légendaire retrace l’historique compétitif du pilote sur le carénage de sa Honda CBR1000RR-R SP de 2022.

En précommandant la Racing Fan édition de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3, les joueurs reçoivent en jeu :

La livrée officielle du centième départ de John McGuinness.

Un accès anticipé de 48h permettant de découvrir TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 avant le lancement officiel du jeu.

La Racing Fan édition donne accès à des bonus également valables en dehors des précommandes :

Un starter pack de 380 points permettant d’améliorer sa moto plus rapidement.

Un accès gratuit au DLC du roster 2023 du Tourist Trophy.

Contenu et nouveautés de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 :

Le tracé officiel du Tourist Trophy

Un total de 200km de routes praticables à la recherche de points d’intérêts et de défis à accomplir, dont 60 km pour le Snaefell Mountain Course

32 circuits différents, dont les tracés actuels et historiques

Près de 40 motos Superbike et Supersport

Plus de 20 pilotes officiels

Une physique améliorée pour une gestion des virages et freinages plus précise

De nombreuses améliorations des motos pour réaliser les meilleures performances

Une nouvelle approche « Open Roads » pour découvrir l’Ile de Man librement

11 types d’activités différentes dont deux personnalisables

Du multijoueur avec la possibilité de créer des lobbys ouverts ou privés en ligne

Des compétitions en ligne et des événements hebdomadaires et mensuels

Un jeu compatible cross-gen

Les joueurs bénéficient des versions old et next-gen d’une même plateforme après l’achat de n’importe quelle version du jeu

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 sera disponible sur PC, PlayStation®4, PlayStation®5,

Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo SwitchTM le 11 mai 2023.