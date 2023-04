Le RPG stratégique Cross Tails, qui a été annoncé pour la première fois au Tokyo Game Show 2022, sera lancé sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam le 20 juillet dans le monde entier.

Au Japon, Cross Tails sera disponible en édition physique pour PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch au prix de 3 600¥. L’édition numérique coûtera quant à elle 3 000¥. En Asie, seules les versions PlayStation 5 et Nintendo Switch seront disponibles en édition physique. Les précommandes de l’édition physique japonaise sont disponibles dès maintenant auprès de revendeurs tels qu’Amazon Japan, Biccamera et Rakuten Books.