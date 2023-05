Il reste un peu moins de deux semaines avant le lancement de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, mais les spoilers et autres leaks risquent de commencer aujourd’hui, car une copie du jeu a été trouvée dans la nature.

La situation a fait l’objet de discussions sur des sites tels que Reddit, 4chan ou encore sur Discord. Des extraits du jeu ont également commencé à circuler en ligne. Malheureusement pour Nintendo, ses titres ont tendance à fuir en ligne avant leur lancement, il ne serait donc pas surprenant que de nombreux autres jeux soient bientôt accessibles – ce qui laisse présager des spoilers.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sera officiellement lancé le 12 mai 2023 Nintendo Switch.