Nous nous rapprochons dès 1 an de Xenoblade Chronicles 3. Êtes-vous de ceux encore occupés à tenter de compléter le jeu à 100%? Êtes-vous sur une seconde ou énième run du jeu ? Êtes-vous en train de vous amuser sur les 3 vagues du pass Extension disponible à ce jour ? Dans tous les cas, si vous êtes encore sur Xenoblade Chronicles 3, il est certain que l’expérience vous a marqués et que vous soyez même actuellement dans l’attente du 4ème volume du jeu censé nous proposer un nouveau récit à jouer dans cet univers. C’est en cette fin avril 2023, que Xenoblade Chronicles 3 – Un avenir retrouvé – sort enfin et que nous avons pu nous attarder sur cet énième chapitre de la trilogie Xenoblade Chronicles.

Volume 4 : Un avenir retrouvé

Contenu du pack

Nouveau scénario

Tout nouveau scénario

Nouveaux environnements à explorer

Nouveaux personnages jouables

Nouvelles classes et mécaniques

Disponible d’emblée sans finir Xenoblade Chronicles 3

Compléter Un Avenir Retrouvé débloque Shulk et Rex en tant que Héros

Signalons qu’il peut y avoir de légers spoils dans l’introduction de l’histoire de ce DLC que nous allons faire. Notamment si vous avez évité de visionner tout contenu promotionnel sur ce 4ème volume du Pass Extension. Le récit de cette extension nous amène avant les évènements de Xenoblade Chronicles 3 et par conséquent avant l’aventure que nous avons vécue aux côtés de Noah, Mio et leurs compagnons. Nous commençons avec une étrange scène, une première cinématique qui titillera la curiosité des fans en montrant quelques visages familiers plus mûrs provenant de Xenoblade Chronicles et Xenoblade Chronicles 2.

Nous poursuivons ensuite avec une scène de présentation du monde où la caméra suit rapidement un genre de rail qui finit par zoomer une partie de ce monde sur lequel évoluent nos deux nouveaux protagonistes : Matthew et A. Ces derniers sont poursuivis par une étrange machine et Matthew décide de riposter par les poings. La toile de fond de ce DLC est diluée sur les premières heures de jeu en multipliant toujours plus les questions pour les grands fans de Xenoblade. Nous suivons ainsi Matthew, un survivant de la Cité qui a été détruite par le consul N. Notre héros est accompagné par la mystérieuse A et parcourt le monde à la recherche d’autres survivants puis surtout de sa sœur Nael.

Xenoblade Chronicles 3 centrait son intrigue sur les conflits entre les factions de Keves et d’Agnus en développant le cas de 6 membres de chacune des factions se retrouvant à collaborer contre leur véritable ennemi. Un Avenir Retrouvé aborde beaucoup d’éléments laissés en suspens dans Xenoblade Chronicles 3, notamment les liens entre les évènements de Xenoblade Chronicles 3 et les précédents opus. C’est sur cette belle quinzaine d’heures de contenu, voire plus, dépendamment de votre implication dans ce nouveau contenu, que nous obtenons nombre de réponses permettant de mieux comprendre et conclure cette première trilogie Xenoblade Chronicles.

Ceux qui connaissent la série se réjouiront de retrouver notamment des noms du passé et même de les incarner, notamment Shulk de Xenoblade Chronicles et Rex de Xenoblade Chronicles 2. Un retour qui nous permet de constater leur évolution et la maturité qu’ils ont gagnée depuis la fin des évènements des jeux cités, notamment le cas de Rex qui est totalement devenu un autre homme bien plus charismatique. Nous avons plusieurs références au monde et aux précédents héros des précédents jeux à travers nos deux anciens protagonistes. Puis également tous les liens entre le monde actuel, les conséquences des actes du scientifique Klaus, les mondes et les processeurs Trinity qu’il a créés.

Nous n’irons pas dans tous les détails en vous laissant découvrir toutes ces révélations et en appréciant également de constater les liens de tout ça à la quête de Matthew puis aussi les liens avec les évènements de Xenoblade Chronicles 3. Si vous n’avez pas fait tous les opus, le contenu reste très bien lié à Xenoblade Chronicles 3 et vous ne manquerez que les références aux anciens opus. Ce DLC fera très bien le travail de vous motiver à aller jouer aux anciens jeux. Puis il faut noter qu’en terminant ce DLC, nous débloquons également le duo emblématique de Xenoblade Chronicles dans votre aventure principale parmi les personnages “Héros”.

En plus de ce scénario préquel inédit, Un Avenir Retrouvé nous permet de nouvelles heures de gameplay avec l’exploration de nouvelles zones du monde d’Aionios à travers de nouvelles façons de progresser dans ce monde et aussi de nouveaux combats mixant toujours plus d’éléments que nous avons pu retrouver à travers la série jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit également d’adapter les mécanismes au système de Xenoblade Chronicles 3 et en restant cohérent, notamment sur le fait de ne pas avoir encore les fusions Ouroboros. Le pouvoir Ouroboros existe à travers des arts plus puissants que nous sélectionnons sur la palette de gauche en combat. Les fusions sont remplacées par de puissantes compétences en Duo et des Combos Unions faisant intervenir un duo de protagonistes. Chaque paire que nous formons bénéficie en combat des effets de leur Compétence d’Union propre à chaque paire que nous pouvons former.

Les unions ne sont donc pas nécessairement fixées à un duo précis. Les compétences et les combos changent selon ce que nous mettons en place. Les Combos Unions sont une attaque surpuissante intervenant après une compétence “spéciale duo” effectuée sur un ennemi qui est “éjecté”. Pour rappel, nous pouvons utiliser nos compétences pour déséquilibrer, faire chuter puis éjecter un ennemi dans les airs mais la finition avec un “Spécial Duo” est bien plus efficace puisqu’il s’accompagne d’un Combo Union. Il est possible d’utiliser les “Spécial Duo” dès que la jauge de Duo est remplie sans nous soucier d’une quelconque altération d’état de l’ennemi. L’attaque spéciale en elle-même reste surpuissante. Soulignons juste que conclure un ennemi éjecté avec un “Spécial Duo” permet une compétence surpuissante, le Combo Union qui est similaire à la conclusion d’un combo élémentaire de lame dans Xenoblade Chronicles 2.

L’absence de fusion Ouroboros change également la mécanique d’enchaînement qui n’a plus l’Ordre Ouroboros pour terminer les sessions. Rien de bien alarmant, l’ordre est simplement remplacé par cette mécanique de paire et de Combo Union. Notons aussi que nos nouveaux personnages possèdent également de nouveaux ordres avec de nouveaux effets qu’il faudra apprendre à connaître pour adapter vos enchaînements et infliger à nouveau des dégâts dévastateurs. Rappelons que conclure un combat avec un Enchainement permet toujours un boost de points d’Exp non négligeable à la progression de vos personnages. D’ailleurs, la progression dans Un Avenir Retrouvé est similaire à celle que nous avons vécue dans le jeu de base. Une progression hachée entre objectif clé à atteindre et exploration d’une nouvelle zone vaste, au moins aussi grande que celle proposée dans le DLC Torna pour Xenoblade Chronicles 2. En parlant de celui-ci, le Sociogramme fait son retour dans Un Avenir Retrouvé nommé cette fois-ci: Solidarité.

Nous imaginons déjà vos mines déçues en vous rappelant de l’obligation d’avancement dans cet élément pour avancer dans le scénario de Torna. Rassurez-vous, ce n’est pas nécessairement le cas ici. La mécanique de solidarité sert surtout la progression de vos personnages et il est directement lié à vos “Objectifs d’Entente”. Ceux-ci sont divisés en 6 catégories: Exploration, Combat, Scène d’Entente, Solidarité, Monstropédie et l’Encyclopédie. Remplir les objectifs d’Ententes nous rapporte des points que nous pouvons utiliser pour faire évoluer la progression de nos personnages sur le menu Entente. Il s’agit notamment de renforcer nos arts, débloquer des compétences actives ou passives.

Ainsi, en découvrant de nouveaux repaires sur la carte, en tuant des monstres un certain nombre de fois, en éliminant des monstres uniques ou encore en enregistrant des objets dans l’encyclopédie parmi bien d’autres choses, cela rapportent plus ou moins de points à utiliser. Des éléments comme les Raids ou les Monstres de brumes font même leur retour pour contribuer à ce système d’entente. Les points sont cumulés en un panier commun à utiliser pour tous les personnages. Ainsi, venir en aide aux PNJ et renforcer notre solidarité avec ce nouveau monde nous rapportent aussi des points à utiliser. Cela étant dit, elle ne freine pas totalement votre progression dans l’histoire. Ce qui est ainsi une belle correction vis-à-vis de Torna. Gardons la réserve de dire “totalement” puisque la progression de vos personnages peut se révéler tout de même importante pour pouvoir avancer confortablement dans le jeu.

A vous de juger le confort apporté par ce nouveau système d’Entente. Ceci étant dit, s’il y a bien un élément un peu inutile du système, c’est l’obligation d’enregistrer soi-même toutes les données de l’encyclopédie alors que le reste se valide tout seul et nous rapporte des points. L’encyclopédie nécessite que nous validions vraiment tout manuellement pour avoir un jingle validant l’enregistrement et nous rapportant des points. Un jingle bien énervant en devant enregistrer plus d’une dizaine de données à la suite. Si encore il était possible de tout enregistrer en une seule fois…

Reste que la progression dans le scénario est bien mieux maîtrisée que dans Torna et très similairement hachée comme pour Xenoblade Chronicles 3. Techniquement, nous avons une réalisation tout aussi réussie et stable que celle du jeu de base. Des cinématiques toujours à couper le souffle en portable mais surtout en TV. Quel plaisir également de retrouver des environnements familiers des anciens Xenoblade remis au goût du jour et au contexte de ce troisième opus. Certains environnements évoluent avec votre progression dans l’histoire comme le cas de la colonie 9 originale de Xenoblade Chronicles. Les personnages sont toujours bien modélisés, charismatiques et attachants. D’autre part, le doublage japonais de chacun d’entre eux est toujours de grande qualité sans oublier de mentionner le bon travail des doubleurs anglais. Enfin, la bande sonore reprend de nombreux thèmes de Xenoblade Chronicles 3 mais également des opus passés. Nous avons ainsi une sélection de très grande qualité sans oublier de nouveaux thèmes et arrangements permettant à la série Xenoblade Chronicles de s’enrichir d’encore plus de très bonnes musiques.

Avis sur le pass extension:

Comme pour Xenoblade Chronicles 2, Monolith Soft ne fait pas les choses à moitié avec ce nouveau Pass Extension pour Xenoblade Chronicles 3. En payant celui-ci, nous avons accès à un énorme contenu supplémentaire mené par un scénario captivant et concluant très bien cette boucle de la saga numérotée des Xenoblade Chronicles. Il est vrai que ceux qui l’ont préalablement payé ont également eu à faire preuve de patience avec des bonus plus ou moins pertinents distribués au compte goutte avant d’obtenir le plus gros morceau délivré par ce 4ème volume. Mais à la lumière du contenu de ce DLC Un Avenir Retrouvé, l’attente en valait clairement la chandelle et nous en regrettons même le fait de ne pas avoir fait de version standalone comme pour Xenoblade Chronicles 2 – Torna. Pour ceux qui décident tout juste de se lancer dans Xenoblade Chronicles 3, choisir de payer ce pass, c’est choisir de compléter l’expérience du jeu de base de plus de 50% et de s’amuser durablement encore plus sur magnifique RPG qu’est Xenoblade Chronicles 3.