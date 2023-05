L’éditeur EA Sports et le développeur Metalhead Software ont annoncé aujourd’hui Super Mega Baseball 4, le nouvel opus de la série sportive. Il sortira sur Nintendo Switch le 2 juin 2023.

Pour la première fois dans la série, les fans pourront jouer avec plus de 200 professionnels légendaires du baseball plus grands que nature, comme David « Big Papi » Ortiz, Jose Bautista, Babe Ruth, Hank Aaron et bien d’autres, aux côtés des Super Mega League All Stars. Ortiz sera le premier athlète à faire la couverture de la franchise.

Ortiz a déclaré à propos de son rôle dans le jeu : « C’est un honneur incroyable d’être le premier athlète à faire la couverture de Super Mega Baseball et d’être reconnu comme une légende du baseball dans le jeu aux côtés de centaines d’autres icônes de notre sport pour la première fois dans la série. Super Mega Baseball 4 sera une expérience étonnante et amusante pour les fans, qui capturera vraiment l’humour et la personnalité du baseball. »

Enfilez votre gant et prenez votre batte. L’heure est venue d’affronter les plus grands dans Super Mega Baseball 4, le terrain de jeu des légendes. Plus de 200 versions d’anciens pros très populaires comme Vladimir Guerrero, Johnny Damon, Ozzie Smith et Jason Giambi vous attendent sur le terrain et rejoignent la sélection des Super Mega League All-Stars. Frappez, lancez et glissez dans le style arcade et immersif typique de la série. Le baseball est plus grand et plus fort que jamais dans Super Mega Baseball 4 grâce à de nouvelles fonctionnalités, au retour des modes Franchise et Pennant Race† et bien plus encore. En outre, ce nouveau titre bénéficie de la présentation la plus Mega à ce jour grâce à des graphismes éclatants pour les animations, les personnages et les stades, mais aussi à une qualité sonore cristalline, du banc de touche aux gradins. À la demande de la communauté, Super Mega Baseball 4 intègre de nouvelles fonctionnalités très attendues par les fans pour ajouter une profondeur inédite au jeu, en particulier un système d’attribut amélioré sous la forme de l’Esprit d’équipe (Team Chemistry), la Shuffle Draft et 6 nouveaux stades. Afin de développer et de renforcer la communauté, le multijoueur en Cross-Play inclut désormais le matchmaking sur consoles de générations différentes en mode Pennant Race† et dans les Ligues en ligne afin de permettre à tous et à toutes de jouer avec des amis en ligne sur un maximum de systèmes.