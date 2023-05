Surprise sur l’eShop, trois nouvelles démos disponibles dès maintenant.

Annoncé pour cette année sur l’eShop, on commence avec Pocket Bravery.

Inspiré des jeux de combat classiques des années 90, « Pocket Bravery » présente un jeu de combat moderne avec une touche rétro ! Grâce à ses personnages originaux, ses couleurs vives et son système de combat impressionnant, « Pocket Bravery » est conçu pour les joueurs de haut niveau, tout en restant facile d’accès aux débutants ! Choisissez votre combattant – Vous avez le choix entre 12 personnages variés, possédant tous des capacités et un style de jeu qui leur sont propres ! Le monde est votre arène – Sélectionnez votre arène parmi 20 différents lieux à travers le monde ! Mode histoire – Suivez l’histoire de Nuno & cie dans leur enquête sur l’organisation criminelle Mathilda ! Des commandes compétitives et accessibles sont incluses, selon votre expérience en jeu de combat. Un mode multijoueur local et en ligne doté d’un rollback netcode, offrant des combats en ligne avec une latence faible !

Il sortira le 26 mai sur l’eShop pour 24,99 €, la démo de Skye Tales est aussi disponible.

Faites la rencontre de Skye, une charmante dragonne, et planez avec elle à travers les vallées chamarrées, musicales et douillettes de Brinn dans Skye Tales. Ce paisible jeu d’exploration et d’énigmes vous invite dans un monde enchanteur… et enchanté de vous voir !

Aidez vos voisins de la vallée à préparer un festival, organisez un concert et prenez la mer en résolvant d’apaisantes énigmes.

Surplombez les frondaisons et plongez au cœur des mines ! Explorez quatre vallées pittoresques, des champs bucoliques d’Avieshire aux sables chauds de Whispridge.

Prenez votre temps et profitez d’une pause pour découvrir un arc-en-ciel d’instruments magiques et de jouets tactiles.

Habillez Skye à la dernière mode en peuplant sa garde-robe d’une pléthore de tenues fabuleuses.

Des filtres visuels et autres fonctionnalités d’accessibilité sont à votre disposition pour profiter pleinement de Skye Tales.

Les bustlebees rieurs, les lumlox ensommeillés et les zotaris taquins sont impatients de faire votre connaissance, alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et détendez-vous. Un univers enjoué vous attend !

Skinny & Franko: Fists of Violence est li disponible depuis le 28 avril pour 18,99 € sur l’eShop, mais sa démo ne sort qu’aujourd’hui.

28 ans après les événements de ‘Franko : The Crazy Revenge’, l’anti-héros titulaire Franko retourne en Pologne pour sortir son vieil ami des ennuis. Cette fois non plus, il n’ira pas doucement avec ses ennemis… Maintenant, avec l’aide de son pote Skinny, Franko va à nouveau faire des ravages dans les rues. Skinny & Franko: Fists of Violence est un jeu de beat’em up 2D exceptionnel et brutal. Conçu par un créateur de classiques cultes comme « Franko : The Crazy Revenge » ou « Doman : Sins of Ardan » qui étaient populaires dans les années 90.