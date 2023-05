Objet de moult rumeurs depuis son annonce, puis sa sortie sur les consoles concurrentes, Biomutant a été aussi listé chez de nombreuses boutiques dès 2019 comme EB Games Canada ou Walmart quand même.

Mais en 2023, on avait presque oublié out ça, ne voyant pas le jeu sortir. Mais aujourd’hui, THQ Nordic et Experiment 101 annonce qu’ils vont porter Biomutant sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie pour le moment, mais le jeu ne devrait plus trop tarder.

BIOMUTANT® est un RPG post-apocalyptique en monde ouvert mâtiné de kung-fu bénéficiant d’un système de combat d’arts martiaux unique, mêlant corps à corps, tir et pouvoirs mutants. Une épidémie sème la mort et l’Arbre-de-Vie dépérit. Les tribus sont divisées. Explorez un monde en plein chaos et déterminez son avenir : serez-vous un sauveur ou le plongerez-vous vers un destin plus sombre encore ?

UNE NOUVELLE APPROCHE DU COMBAT À LA 3E PERSONNE

Le système de combat d’arts martiaux vous offre la plus grande liberté de mouvement et une agilité incomparable pour tirer, vous battre au corps à corps et exploiter vos pouvoirs de mutant. Au fil de votre progression, vous apprendrez de nouvelles formes de combat wung-fu auprès des maîtres que vous rencontrerez, ce qui vous offrira de plus en plus de choix en combat, pour une expérience toujours renouvelée.

Le système de combat d’arts martiaux vous offre la plus grande liberté de mouvement et une agilité incomparable pour tirer, vous battre au corps à corps et exploiter vos pouvoirs de mutant. Au fil de votre progression, vous apprendrez de nouvelles formes de combat wung-fu auprès des maîtres que vous rencontrerez, ce qui vous offrira de plus en plus de choix en combat, pour une expérience toujours renouvelée. FAITES ÉVOLUER VOTRE PARTIE

Vous pourrez réencoder votre structure génétique pour modifier votre apparence et votre style de jeu. Cela affectera évidemment vos attributs. De plus, une exposition à la contamination biologique du monde provoquera des mutations comme forme Tortue ou bulle baveuse, alors qu’une exposition à la radioactivité présente dans les bunkers de l’ancien monde affectera votre esprit, débloquant des mutations psioniques comme la télékinésie, la lévitation et plus encore.

Vous pourrez réencoder votre structure génétique pour modifier votre apparence et votre style de jeu. Cela affectera évidemment vos attributs. De plus, une exposition à la contamination biologique du monde provoquera des mutations comme forme Tortue ou bulle baveuse, alors qu’une exposition à la radioactivité présente dans les bunkers de l’ancien monde affectera votre esprit, débloquant des mutations psioniques comme la télékinésie, la lévitation et plus encore. ARTISANAT DE HAUT NIVEAU

Vous êtes absolument libre dans la fabrication de vos armes. Mélangez des pièces pour créer vos propres armes uniques à une ou deux mains, vos revolvers, vos fusils et fusils à pompe, et ajoutez-y des modifications comme un tire-bouchon, un module de tronçonneuse sur batterie ou des flacons de mélasse contaminée pour varier votre arsenal. Vous rencontrerez aussi des personnages qui fabriqueront des choses pour vous, comme des ailes bioniques ou même des modifications pour votre automate !

Vous êtes absolument libre dans la fabrication de vos armes. Mélangez des pièces pour créer vos propres armes uniques à une ou deux mains, vos revolvers, vos fusils et fusils à pompe, et ajoutez-y des modifications comme un tire-bouchon, un module de tronçonneuse sur batterie ou des flacons de mélasse contaminée pour varier votre arsenal. Vous rencontrerez aussi des personnages qui fabriqueront des choses pour vous, comme des ailes bioniques ou même des modifications pour votre automate ! ÉQUIPEZ-VOUS POUR L’AVENTURE

Vous disposez d’une complète liberté en termes d’équipement. Vous pouvez non seulement choisir parmi les armes que vous avez créées, mais aussi le type d’équipement que vous portez. Enfilez un masque à gaz et une bonbonne d’oxygène pour explorer les Zonemortes, des vêtements thermorésistants pour vous aventurer dans les zones glaciales ou de l’équipement de protection pour affronter des créatures biocontaminées. Le choix vous appartient.

Vous disposez d’une complète liberté en termes d’équipement. Vous pouvez non seulement choisir parmi les armes que vous avez créées, mais aussi le type d’équipement que vous portez. Enfilez un masque à gaz et une bonbonne d’oxygène pour explorer les Zonemortes, des vêtements thermorésistants pour vous aventurer dans les zones glaciales ou de l’équipement de protection pour affronter des créatures biocontaminées. Le choix vous appartient. SURVIVEZ DANS UN MONDE OUVERT PLEIN DE VIE

Vous pouvez explorer le monde librement, sur ou sous la surface, à pied, en méka, en Glop-Ski, en ballon ou avec une monture. Explorez la nature mourante, les réseaux de tunnels et de bunkers du monde souterrain, frayez-vous un chemin jusqu’aux montagnes ou jusqu’à un archipel. Vous trouverez de nombreuses découvertes, des mystères à élucider, des créatures à affronter et des personnages étranges à rencontrer dans ce monde vivant et coloré.

Vous pouvez explorer le monde librement, sur ou sous la surface, à pied, en méka, en Glop-Ski, en ballon ou avec une monture. Explorez la nature mourante, les réseaux de tunnels et de bunkers du monde souterrain, frayez-vous un chemin jusqu’aux montagnes ou jusqu’à un archipel. Vous trouverez de nombreuses découvertes, des mystères à élucider, des créatures à affronter et des personnages étranges à rencontrer dans ce monde vivant et coloré. UNE HISTOIRE INHABITUELLE AVEC UNE FIN INHABITUELLE

Vos actions ont une importance capitale dans cette histoire où la fin du nouveau monde approche. Une épidémie ravage la terre et l’Arbre de vie répand la mort par ses racines. Les tribus sont divisées. Elles ont besoin d’une personne assez forte pour les unir ou les achever…

Vous serez guidé dans ce monde par un Conteur qui narrera chaque étape de votre aventure, mais ce sont vos actions et vos choix qui détermineront la fin de votre histoire de survie.