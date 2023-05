On avait un peu peur de pas le voir sortir, surtout à une époque où ce genre de parution devient rare, mais le guidebook de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se confirme.

Langue : Français

Editeur : Piggyback

Relié : 496 pages / couverture rigide

Format : 21 x 28cm

Détails :

– TROUVEZ DES RÉPONSES : Nous résolvons les énigmes, les énigmes et les mystères.

– GUIDES ÉTAPE PAR ÉTAPE FIABLES : suivez le guide, si vous souhaitez que nous vous guidons

dans le jeu, ou jouez seul et consultez les conseils d’experts lorsque vous en avez besoin.

– ATLAS COMPLET D’HYRULE : Planifiez vos expéditions et identifiez tous les points d’intérêt,

grâce aux impressionnantes cartes annotées.

– 100 % COMPLET : si vous pouvez affronter un adversaire, nous vous dirons comment le

battre ; Lorsque vous en aurez besoin, nous vous montrerons où le trouver !

Description éditeur : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom offre un vaste monde rempli de quêtes variées, d’énigmes stimulantes, de monstres féroces et de paysages uniques. En étroite collaboration avec Nintendo, nous avons créé ce guide complet et faisant autorité que le jeu mérite tant. Nous avons exploré toutes les fonctionnalités et facettes de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom avec une seule mission : vous faire découvrir et apprécier chaque instant du jeu.