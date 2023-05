Cobra Kai, la suite de Karaté Kid est un des plus gros succès de Netflix, mérité, car il s’agit d’une excellente série… Succès aidant, la série avait connu une première adaptation qui ne nous avait pas entièrement convaincus, alors que vaut ce nouveau retour sur le tatami ?

Pas de pitié !

Comme on le disait en introduction, Cobra Kai en jeu-vidéo n’en est pas à son coup d’essai et malgré ses défauts, notamment au niveau de l’équilibrage des persos, Cobra Kai premier du nom s’en sortait avec une mention « honorable », du moment qu’il vous en coûte moins de 10 euros.

Cobra Kai la série, par contre, s’est avéré être un excellent « revival » de la saga Karaté Kid, allant même à faire revenir (presque) tous les acteurs de la saga cinématographique originale (mais la série n’est pas encore terminée, alors on peut encore espérer un retour de Julie Pierce). Vous l’aurez compris, nous adorons sincèrement cette série et l’annonce d’un second volet vidéo ludique avait de quoi nous faire envie…

Avec une histoire s’inspirant plus ou moins des événements de la saison 4 et 5. Terry Silver est de retour à la tête de Cobra Kai et entend bien s’emparer de tous les dojos de All-Valley et même… du pays. Mais c’est sans compter la résistance du Miyagi-Do et des Aigles Venimeux. L’avenir des dojos se décidera donc lors du tournoi de All-Valley et le perdant se verra contraint de fermer son Dojo… Sans spoiler la série, le jeu aborde cela d’une façon un peu différente en intégrant Chozen, qui fait également office de narrateur (doublé par l’acteur original dans le jeu) dès le début. Et donc après une introduction joliment illustrée, vous aurez alors à choisir pour quel dojo vous souhaitez vous engager : Cobra Kai et son caractère électrique, Les Aigles Venimeux et son tempérament de feu ou alors le Miyagi-Do ayant la sagesse de l’eau… Vient ensuite le drame… (Même si l’introduction saccadée du jeu aurait dû nous mettre la puce à l’oreille)…

Une fois le jeu commencé, nous avons l’impression d’être revenu 20 ans en arrière… Graphiquement ça pique, Aliasing, textures qui apparaissent avec du retard, caméra bourrée, maniabilité à revoir, etc… On n’est franchement en droit d’attendre beaucoup mieux au vu de la licence dont le jeu est tiré.

Alors oui, le titre fourmille de bonnes idées et on pourrait évoquer avec vous la possibilité de recruter des nouveaux personnages pour notre dojo, de pouvoir faire évoluer leurs compétences, du mode Cobra Classics (qui permet de revivre les meilleurs combats de la série), des 32 personnages jouables ou encore du mode tournoi qui permet des affrontements en local et en ligne… Mais franchement, le niveau technique du jeu aura raison de votre motivation à explorer ces différentes possibilités qui étaient pourtant pleines de promesses…

Conclusion 3.3 /10 Honteux ! Voilà qui résume bien le jeu. À croire que le développement a été saboté par le vil Terry Silver ! Les idées sont là, mais techniquement le titre est à la ramasse et s’avère complètement indigne du niveau de la série… On en vient à se demander comment une telle catastrophe a pu sortir en l’état… Gardez votre argent pour vous offrir un mois d’abonnement sur Netflix et profiter des 5 excellentes saisons qui composent la série ! LES PLUS La série Cobra Kai est géniale par contre !

