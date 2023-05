World Championship Boxing Manager™ 2 est une suite d’un jeu sorti… il y a déjà plus de trente ans ! Le premier opus, sorti sur PC en 1990, était édité par les Anglais de Teque Software, disparu depuis 2001. Comme son nom l’indique, nous avons affaire à un jeu de gestion dans l’univers de la boxe. Le jeu est développé par les Américains de Mega Cat Studios à la demande de Ziggurat Games, un éditeur spécialisé dans les ressorties d’anciens jeux vidéo. World Championship Boxing Manager™ 2 est disponible le 17 mai 2023 au prix de quinze euros sur l’eShop. Une bonne affaire ou encore une simulation bonne à jeter ?

Un gameplay intéressant au début…

Quand nous pensons au jeu de gestion dans l’univers de la boxe, nos esprits se tournent naturellement vers Punch Club. Cette pépite indépendante, malgré des défauts assez grossiers (dont une difficulté impossible dans le dernier tiers), avait séduit une grande communauté de joueurs, même ceux qui n’avaient jamais regardé un combat de boxe de leur vie.

World Championship Boxing Manager™ 2 propose deux modes distincts. D’un côté, il y a le mode histoire et le mode carrière. Le premier nous permet de suivre un boxeur et son ascension vers la gloire, alors que l’autre nous permet réellement d’être un manager avec plusieurs boxeurs sous notre aile.

Le gameplay, que ce soit pour le mode histoire ou la carrière, est le même. Chaque boxeur possède des statistiques (vitesse, précision, force, blocage, etc.) que vous pouvez améliorer dans la salle de sport. Vous pouvez faire un entraînement par jour à votre boxeur, et plus il fera d’entraînement, plus il perdra en énergie. La qualité de votre salle, mais aussi les compétences de l’entraîneur que vous recruterez influera énormément sur la qualité des exercices. La salle de sport permet aussi de débloquer des compétences spéciales à votre boxeur.

Il y a aussi un salon de psychologie qui nous permet de réduire le stress que notre boxeur accumulera au fil des semaines, ainsi qu’un cabinet médical afin de lui redonner de l’énergie. Ces deux facteurs influeront directement sur les combats.

Les entraînements, les entraîneurs et les améliorations des bâtiments coûtent de l’argent. Le seul moyen d’en gagner, vous l’aurez compris, ce sont les combats. Il y a plusieurs types de combat mais ils se révèlent être tous pareils. Après avoir inscrit notre boxeur au tournoi, nous devons nous battre pour arriver en finale. Chaque combat gagné nous rapporte de l’argent et des points de réputation. Les points de réputation débloquent des tournois avec de plus grosses sommes en jeu, et nous pouvons gagner aléatoirement des objets à équiper sur notre boxeur en cas de victoire.

Les combats sont assez simples à comprendre. Ils se déroulent en dix rounds et notre objectif est soit de mettre K.O notre adversaire (que sa barre de vie soit à zéro), soit de gagner aux points à la fin des dix rounds. Nous avons donc une barre de vie et une barre d’endurance qui va permettre à notre combattant de mettre des coups. Une fois que notre barre de vie atteint zéro notre boxeur s’écroule, mais nous pouvons le relever une fois en martelant « A ».

Nous sommes totalement passifs pendant les phases d’action, cependant nous pouvons interagir sur deux éléments entre chaque round. Nous pouvons permettre à notre boxeur de récupérer de la vie ou de l’endurance, et nous pouvons choisir la stratégie qu’il adoptera durant le round. Il pourra alors être offensif, et épuiser rapidement son endurance pour finir le combat au plus vite, ou alors, il pourra se préserver pour les prochains rounds.

…Mais qui s’avère vide et répétitif

Le gameplay est au départ très addictif. Les combats sont grisants et nous débloquons des entraînements plus efficaces pour notre jeune espoir. Mais il suffit d’une heure de jeu pour que la lassitude s’installe. Le gameplay, si prenant à notre commencement, se révèle peu profond et ennuyeux. Les tâches sont répétitives et ne se renouvellent pas.

Pire encore, le jeu est daté dans sa gestion sportive et les boxeurs que nous rencontrons sont générés aléatoirement à chaque tournoi, ce qui, dans un premier temps, nous empêche de nous préparer avant chaque tournoi, mais surtout, donne lieu à une cruelle absence de progression. Nous avons le sentiment de répéter les mêmes actions, les mêmes combats, sans aucune vision à court ou long terme.

Nous pouvons croiser des boxeurs qui ont plus de cent-dix victoires comme des petits nouveaux qui viennent tout juste de débuter dans le circuit. Ils auront tous le même niveau. Et pourtant, dans les faits, est-ce qu’un Mike Tyson serait allé boxer un petit inconnu ? Nous regrettons ce manque de travail criant sur ce jeu qui amusera malheureusement que quelques heures avant d’être abandonné. Aujourd’hui, il y a bien des jeux sportifs qui, au même prix, propose une gestion bien plus complexe. Dommage…

Le mode histoire est, lui aussi, une terrible déception. À vrai dire, il n’y a pas d’histoire dans le mode histoire. Il y a bien un début de récit intéressant, certes classique, qui nous met dans la peau d’un promoteur véreux endetté qui essaie de se ranger en accompagnant un jeune espoir. Et puis il n’y a plus grand-chose. Il y a quatre scènes au maximum pour résoudre un récit rachitique.

Ce récit nous amène à faire un choix cornélien, qui, au final, ne mène à rien. Peu importe la décision que nous prenons, nous terminons avec la même scène finale, donnant lieu à des dialogues incohérents et illogiques.

C’est d’autant plus frustrant que nous voyons le potentiel de ce jeu qui a malheureusement été bâclé dans sa phase de développement. De ce que nous avons lu, World Championship Boxing Manager™ 2 propose encore moins de contenu et de variétés que le premier opus. Quand nous comptons le nombre d’années qui sépare les deux jeux, nous avons vraiment la sensation d’être floutés.

De plus, il n’y a aucun moyen de choisir sa difficulté, et alors que le mode histoire est beaucoup trop simple, le mode carrière est quasiment impossible. Nous débutons avec des boxeurs qui ne savent rien faire, qui ont moins de 10 sur 100 dans chacune des statistiques et dont leur barre d’énergie et de stress explose en une semaine. Il aurait été si agréable de pouvoir choisir sa difficulté…

La durée de vie est en théorie illimitée, mais il y a fort à parier que vous vous lasserez vite. Vous tiendrez peut-être cinq, dix heures dessus, mais surtout pour espérer un renouveau qui ne viendra jamais plutôt que par plaisir. Pour quinze euros, c’est assez moyen.

Les graphismes sont réussis, et le pixel art a vraiment une patte qui lui permet de se distinguer et de proposer un univers rétro et cohérent. La bande-son est, elle aussi, sympathique.

Le jeu est traduit en français, même s’il y a d’énormes fautes d’orthographe dans le texte.

