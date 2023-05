Cramped Room of Death a été annoncé sur Nintendo Switch en août dernier. Nicalis avait donné une fenêtre de sortie pour le quatrième trimestre 2022, mais il sortira sur Nintendo Switch le 12 juillet 2023 sur l’eShop.

Chaque étape pourrait être la dernière ! Le brave aventurier Lance adorait faire la fête, mais une nuit, il a trop mangé et s’est endormi profondément. La les vils Vizardians ont alors volé son trésor et ont même pris toutes ses armes, ne laissant que sa lance géante. Lance est entré dans les catacombes de la mort pour affronter les voleurs et récupérer ses biens perdus, mais il a vite compris pourquoi la lance avait été laissée derrière elle : elle tient à peine dans ces pièces exiguës ! Les bons mouvements dans le bon ordre Dans cette aventure de donjon stimulante, chaque pièce est un casse-tête casse-tête avec des virages serrés, mortels pièges et aucune marge d’erreur. Tout ce que vous avez à faire est de frapper chaque ennemi avec votre lance géante pour déverrouiller la porte d’à côté… mais parfois on ne peut même pas se retourner pour leur faire face, car les couloirs sont trop étroit et la lance est trop longue. Blocs coulissants, plates-formes qui s’effondrent, planchers à pointes… vous devrez planifiez vos mouvements avec soin si vous vous attendez à récupérer tout votre trésor volé.