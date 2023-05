MAQUETTE est un puzzle récursif en vue subjective qui vous emporte dans un univers où chaque bâtiment, plante ou objet est tantôt minuscule tantôt gigantesque. MAQUETTE parvient à ce miracle en transformant l’univers de façon répétitive à la façon d’un M.C. Escher.

Maquette a déjà été confirmé sur Nintendo Switch en juillet dernier. Une fenêtre de sortie hivernale avait été précédemment annoncée, mais le portage a finalement connu un retard. Il sortira sur l’eShop de la console hybride le 25 mai 2023 pour 18,99 €, comme confirmé aujourd’hui par Annapurna Interactive et Graceful Decay.

Au centre de l’univers, vous serez un géant qui plane au-dessus des murs et des bâtiments. Continuez d’avancer et, plus le décor deviendra grand, plus vous vous sentirez petit. La moindre fissure sera alors un vrai gouffre. Dans Maquette, vous explorerez les problèmes de tous les jours sous toutes leurs tailles, dans une histoire d’amour moderne, où le souci le plus infime peut parfois devenir un obstacle insurmontable.