Nintendo of America l’a annoncé sur son compte twitter, il devrait logiquement en être de même pour l’Europe !

Ainsi, vous pourrez retrouver dès le 26 Mai, les titres suivants, rendant l’intégralité des épisodes de Super Mario Advance disponibles sur Nintendo Switch:

Super Mario Advance, Super Mario World: Super Mario Advance 2, and Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3 are all coming to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 5/26! Here we go! pic.twitter.com/4oJ3KjwUyu

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 19, 2023