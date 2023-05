Après son annonce sur Nintendo Switch il y a plusieurs mois, Undead Horde 2 : Necropolis a obtenu une date de sortie sur l’eShop.

Elle est en fait toute proche, 10tons confirmant que le lancement aura lieu le 31 mai 2023. Undead Horde 2 : Necropolis sera vendu en version numérique sur l’eShop de la Switch. Le titre est proposé au prix de 16,99€ et vous pouvez le précommander dès maintenant.

Les vivants ont dévasté votre cité, Nécropolis. Devenez un monarque nécromant et formez une armée de guerriers composée de vos ennemis déchus. Chaque victoire grossira vos rangs et renforcera votre cité, vous permettant de relever des défis encore plus difficiles. Reprenez le contrôle de vos terres, libérez les âmes des morts et assurez l’avenir de la non-vie. Undead Horde 2 est un jeu d’action fleurant bon la nécromancie et mâtiné d’éléments de JDR, de stratégie et de hack ‘n’ slash.