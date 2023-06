Une compilation des jeux acclamés par la critique Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, et Batman: Arkham Knight, pour la première fois sur console Nintendo, et qui contient tous les contenus téléchargeables additionnels (DLC) précédemment sortis

Développé par Rocksteady Studios et sorti en 2009, Batman: Arkham Asylum est là où tout a commencé. Le jeu a planté le décor de l’univers d’Arkham de DC que les fans connaissent bien et adorent, et a permis aux joueurs de découvrir une aventure unique, sombre et captivante qui les porte dans les profondeurs du tristement célèbre asile d’Arkham. Dans cette histoire originale, les joueurs se déplacent dans les ténèbres en tant que Batman afin de semer la peur parmi ses ennemis et d’affronter le Joker ainsi que les méchants les plus célèbres de Gotham City tels que Harley Quinn, Bane, Killer Croc, Poison Ivy et l’Épouvantail, qui se sont emparés de l’asile. ​

Batman: Arkham City est la suite, sortie en 2011, qui développe l’atmosphère intense de Batman: Arkham Asylum. Le jeu transporte les joueurs dans l’immense dédale d’Arkham City, la « demeure » de très haute sécurité de tout ce que Gotham City compte de voyous, gangsters et fous du crime. Avec une incroyable galerie des plus illustres criminels de Gotham City, y compris le Joker, le Sphinx, Double-face, Harley Quinn, le Pingouin, Mr Freeze et bien d’autres, le jeu permet aux joueurs d’incarner le Chevalier Noir et de faire régner la justice entre les murs d’Arkham City.

Batman: Arkham Knight, de 2015, est la conclusion épique à l’arc narratif de l’univers d’Arkham. Le destin de Gotham City est en jeu, car l’Épouvantail est rejoint par le Chevalier d’Arkham, qui fait ses débuts en tant que vilain dans l’univers Batman de DC, ainsi que par une équipe de célèbres super-vilains, dont Harley Quinn, le Pingouin, Double-Face, Firefly et le Sphinx. Le plus grand détective au monde est rejoint par ses plus proches alliés : James Gordon, Oracle, Lucius Fox, Catwoman, Robin et Nightwing. Le jeu culmine dans un ultime affrontement à Gotham City et introduit les joueurs à une expérience Batman totale avec la Batmobile qui est entièrement pilotable à travers le monde ouvert.