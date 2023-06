Depuis son annonce il y a quelques années, Dragon Quest XII brille par son absence des radars.

Une nouvelle interview est parue dans la publication japonaise Denfaminicogamer avec Yuji Horii, le créateur de Dragon Quest, et a été traduite en anglais par Noisy Pixel.

M. Horii ne mâche pas ses mots lorsqu’il affirme que Dragon Quest XII : Les Flammes du Destin prendra du temps avant sa sortie et indique que le jeu tant attendu cible un public plus mature que par le passé, probablement pour relancer la franchise chez nous, où elle est en retrait par rapport à la série principale des jeux Final Fantasy.

Voici ce qui a été dit :

Eh bien, laissez-moi commencer en disant que cette année marque le 37ᵉ anniversaire de la série Dragon Quest, et pour coïncider avec le 35ᵉ anniversaire, un remake HD-2D de Dragon Quest III a été annoncé, et il y a des rumeurs selon lesquelles le dernier titre, Dragon Quest XII : Les Flammes du Destin, est sur le point d’être publié ?

Horii : Mmm, je pense que cela prendra un peu de temps. Cette fois-ci, nous faisons un jeu destiné à un public adulte*, donc nous avons beaucoup de difficultés (rires). Il y a aussi eu la pandémie de coronavirus.

Les programmeurs et les concepteurs de jeux travaillent-ils principalement à distance ?

Horii : Oui, certains employés ne sont pas venus au bureau depuis environ un an, et certains n’utilisent même pas les ordinateurs de l’entreprise, préférant travailler depuis leur domicile.

Rencontrez-vous des problèmes de communication [avec cette méthode] ?

Horii : Fondamentalement, nous utilisons Zoom pour communiquer les uns avec les autres. J’ai du mal à me souvenir des visages et des noms des gens, donc Zoom me convient parfaitement avec les noms affichés en-dessous (rires).

*Note de traduction : Horii utilise l’expression « 大人向け » ici, où le sujet (dans ce cas, « 大人 », signifiant adulte) désigne le public cible.