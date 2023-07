Annoncé lors du Nintendo Direct Partner Showcase de l’an dernier, l’intriguant (et en cela prometteur), Lorelei and the Laser Eyes s’était fait plutôt discret… jusqu’à un récent nouveau trailer dévoilé par Annapurna Interactive.

Bien que celui-ci n’annonce pas de date de sortie, il soulève d’autant plus de questions quand à ce qui nous attend dans le jeu…

Les équipes d’Eurogamer ont pu discuter avec le responsable du jeu, Simon Flesser et nous vous proposons de découvrir ses réponses (en Français), histoire den appendre un peu plus sur ce titre énigmatique…

La dernière bande-annonce est mystérieuse, mais c’est intentionnel, nous voulons que les joueurs se posent des questions plutôt que de leur donner des réponses. Nous voulons qu’ils s’interrogent, qu’ils imaginent ce qui les attend. Au niveau du gameplay, le jeu sera en, vue à la troisième personne, vous devrez explorer une grande zone ou se cache des énigmes qu’il faudra résoudre pour progresser. Durant votre partie, vous rencontrerez tout une galerie de personnages avec lesquels vous pourrez interagir (et parfois même que certains d’entre eux vous proposeront des petites énigmes à résoudre). Au niveau des énigmes justement, vous trouverez des cadenas à débloquer, des énigmes à base de caméra, des jeux vidéo dans le jeu, des ordinateurs, des livres, des magazines et tout un tas d’autres choses… Il y aura beaucoup de lecture ! Les énigmes/puzzles à résoudre seront vraiment au coeur du jeu, mais leur découverte se fera aléatoirement en fonction des joueurs. Il y a près de 150 énigmes à résoudre et l’objectif est de pousser les joueurs à échanger entre eux pour trouver une solution ensemble. En proposant des énigmes variées et dans un ordre aléatoire pour les différents joueurs, nous voulons vraiment les forcer à discuter entre eux et à ne pas juste chercher la réponse en ligne… D’un point de vue graphique, Lorelei and the Laser Eyes proposera un style à part. Avant même de commencer à travailler sur le jeu, nous avons décidé que celui-ci serait en noir et blanc parce que j’ai franchement galéré avec les couleurs pendant le développement de Sayonara Wild Hearts ! Je voulais donner l’impression de jouer dans un monde qui ressemblerait à un collage en 3D, un monde aux souvenirs fragmentés. Alors j’ai mélangé les styles, j’ai utilisé des photographies, des graphismes en low-poly, un rendu très linéaire et des ombres très marquées sur les personnages. Nous avons également beaucoup travailler pour modifier le rendu sans temps de chargement, pour accentuer encore plus cette idée d’évoluer dans un monde brisé.

Que pensez-vous de ces déclarations ? Ont-elles attisé vos éventuelles attentes sur ce titre ? Avez-vous hâte de le découvrir ?

UN LABYRINTHE DE TROMPERIES. UNE MYSTÉRIEUSE AFFAIRE DE MEURTRE. UN PALAIS DE SOUVENIRS.

Préparez-vous à vous plonger dans des énigmes surréalistes et un récit glaçant dans cette interprétation moderne des jeux d’énigmes et d’aventure.

Résolvez l’énigme mêlant tromperies, meurtre et souvenirs de Lorelei and the Laser Eyes, signé Simogo, qui sortira en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch.

