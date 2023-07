Des dieux. Des idylles. Des meurtres. De la musique ! Incarnez Grace dans un monde où les dieux grecs se cachent parmi nous. Changez votre destin en attirant amis, ennemis et amants grâce à vos pouvoirs de persuasion musicale pour élucider la mort de la dernière muse.

Stray Gods : The Roleplaying Musical devait initialement sortir sur Nintendo Switch le 3 août 2023. Cependant, le RPG très attendu Baldur’s Gate 3 sort le même jour sur d’autres plateformes (qui, ironiquement, a été déplacé pour éviter la sortie de Starfield un mois plus tard). Afin de se donner un peu d’air, Summerfall Studios a annoncé le report d’une semaine de la sortie de Stray Gods.

Stray Gods sortira donc le 10 août 2023. Espérons que cela permettra à tout le monde d’y jouer et aux développeurs d’avoir un peu plus de temps pour peaufiner le jeu. Vous trouverez ci-dessous leur déclaration officielle à ce sujet :

Nous sommes très excités – Stray Gods aura lieu dans moins d’un mois ! Nous comptons les jours et nous savons que vous aussi, mais nous devons faire un léger ajustement au calendrier. Nous déplaçons notre date de lancement au 10 août 2023. Nous voulons que tout le monde ait suffisamment d’espace pour découvrir Stray Gods lors de son lancement. Baldur’s Gate 3 est très attendu (par nous aussi !) et nous voulons donner à nos fans la possibilité de célébrer Stray Gods. Nous voulons également que tout le monde puisse jouer sur l’appareil de son choix au moment du lancement. Il s’agit d’une entreprise colossale pour n’importe quelle équipe, et encore plus pour un jeu indépendant qui lance son premier titre. Cette semaine supplémentaire nous permet de nous rapprocher le plus possible de la parité des performances, sur toutes les plateformes. Nous sommes ravis de partager Stray Gods avec vous et nous espérons que vous nous rejoindrez le 10 août pour jouer et célébrer ce jeu dans lequel nous avons mis tant d’amour !

Dans un monde fantastique moderne, peu de temps après avoir abandonné ses études, Grace obtient le pouvoir d’une muse ; un pouvoir dont elle aura besoin pour découvrir la vérité sur la mort de sa prédécessrice avant qu’il ne soit trop tard. C’est à vous de décider avec qui Grace va s’allier, en qui elle peut avoir confiance et qui risquerait de la trahir dans ce jeu de rôle musical superbement illustré à la main. Écrit par David Gaider, découvrez Stray Gods, un conte fantastique urbain où il est question de trouver sa place, de prendre en main sa destinée et de découvrir la vérité. La fin et la voie qui vous y mènera changeront selon vos choix. Une histoire captivante sur l’espoir, la découverte de soi et la volonté de bâtir son propre destin.

Charmez, négociez ou forcez la main de votre entourage en incarnant Grace à travers des chansons originales et entièrement interactives écrites par le compositeur nominé aux Grammy, Austin Wintory, par Tripod (les musiciens Scott Edgar, Steven Gates, et Simon Hall) et par la star australienne de l’Eurovision, Montaigne (Jess Cerro). Entièrement orchestrées et interprétées par un casting trois étoiles, vous aurez l’impression d’être vous-même sur scène durant ces chansons. Avec des milliers de variations possibles selon vos choix, vous pourrez créer la bande originale de vos rêves au sein de cette expérience musicale unique.

Plongez dans un monde secret où vivent les dieux et les monstres de la mythologie grecque tout en apprenant à connaître un ensemble de personnages fascinants, hilarants et énigmatiques. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur ces figures mythologiques. Dans Stray Gods, vous forgerez des amitiés et des inimitiés avec des figures au nom connu, mais dont l’histoire ne l’est pas. Incarnez aussi bien la star que le metteur en scène au fil de l’histoire que vous souhaitez créer à travers vos conversations et vos chansons.

Liez-vous d’amitié avec des mortels et des dieux. Laissez-vous emporter par la flamme de l’amour si vous le souhaitez : découvrez, entretenez et avouez votre amour envers quatre prétendants. Choisissez la personne que vous souhaitez être à travers chacun de vos choix. L’histoire et les personnages de David Gaider prennent vie grâce aux performances d’un casting trois étoiles composé de Laura Bailey, Mary Elizabeth McGlynn et d’autres stars reconnues dans le monde du jeu vidéo, de la télévision et sur les planches de Broadway, qui seront bientôt annoncées.

Avec tout l’humour et la tragédie de vos pièces préférées, Stray Gods est une réactualisation sincère et osée de la mythologique grecque combinant le meilleur des comédies musicales contemporaines et des jeux vidéo où les personnages et l’histoire ont la priorité. Né de la collaboration entre ce qui se fait de mieux en musique, à Broadway, à la télévision et dans le jeu vidéo, Stray Gods est une nouveauté incontournable.