Des bonus plus importants seront offerts dès 2M, 3M et 5M de pré-enregistrements.

Le nouveau jeu de Niantic, Monster Hunter Now sous licence Capcom, invitant les chasseurs à chasser dans le monde réel, a atteint 1 million de préinscriptions au cours des sept premiers jours.

Plus il y a de personnes qui s’inscrivent pendant la période de la campagne de pré-enregistrement de Monster Hunter Now, dont la sortie officielle est prévue pour le jeudi 14 septembre, plus les récompenses sont importantes pour les joueurs.

Veuillez trouver ci-dessous le lien pour se préenregistrer :

https://monsterhunternow.onelink.me/O5yC/7fk7ajr0

Les nombreux joueurs qui se préenregistrent profiteront de bonus qui seront débloqués à chaque palier franchit. Veuillez découvrir les différents paliers :

500 000 personnes : Potion x10 et Paintball x3

Potion x10 et Paintball x3 1,000,000 : Médaille de fondateur et galet d’errance x3

Médaille de fondateur et galet d’errance x3 2 000 000 : Maquillage spécial de précommande x2 et extension de boîte d’objets de 500 emplacements

Maquillage spécial de précommande x2 et extension de boîte d’objets de 500 emplacements 3 000 000 : Maquillage spécial de précommande x2 et Ticket de récompense double x3

Maquillage spécial de précommande x2 et Ticket de récompense double x3 5 000 000 : 10 000 Zenny et une NOUVELLE extension de la boîte d’objets de 1 000 emplacements !

Les bonus offrent un certain nombre d’avantages aux chasseurs :