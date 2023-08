L’éditeur QUByte Interactive poursuit sa mission avec une ligne éditoriale claire. Il s’occupe du portage de jeux brésiliens, comme Wild Dogs ou Undergrave, soit du portage de jeux rétro comme The Humans ou The Tale of Clouds and Wind. Talk to Strangers fait partie de la première catégorie. Ce jeu qui nous met dans la peau d’un démarcheur qui doit vendre à tout prix est développé par Post Mortem Pixels, un studio « punk » où les créateurs partagent leurs gains comme des « coopératives ». Talk to Strangers est disponible depuis le 8 juin 2023 sur la Nintendo Switch au prix de cinq dollars. (environ quatre euros cinquante, en théorie).

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Talk to Strangers.

Un concept super fun et addictif…

Talk to Strangers est un jeu dans lequel nous incarnons un démarcheur qui vient d’entrer chez Sunny Morning. Votre objectif ? Réussir à vendre les produits de l’entreprise pendant une semaine, et ce, peu importe qui se trouve derrière la porte ! Vous croiserez aussi bien des personnes charmantes que de vraies langues de vipère. Vos talents d’adaptation seront mis à rude épreuve pour réaliser le plus de ventes possibles.

Le gameplay est vraiment amusant et original. Votre journée est coupée en trois moments (matin, jour, nuit) où vous aurez à visiter des maisons pour vendre vos magnifiques produits. Les gens se comporteront différemment en fonction du moment de la journée. Nous commençons par exemple chez une vieille dame qui sera bien plus à l’écoute le matin que le soir où elle sera fatiguée.

Pour réussir à faire une vente, vous devez dialoguer avec votre vis-à-vis. Vous avez toujours trois possibilités de réponse qui plairont plus ou moins à votre interlocuteur. Certains dialogues pourront les énerver et ils vous claqueront la porte au nez.

Vous devez aussi faire attention à vos émotions. Certaines conversations pourront vous déprimer ou vous énerver, et si l’une de ces barres atteint son maximum, ça sera la fin de journée.

Vous partez avec cent dollars, mais avec les frais exorbitants de la vie, vous allez très rapidement perdre cet argent. Il faudra faire des ventes pour réussir à acheter des objets qui vous permettront de ne pas déprimer ou enrager et qui vous permettront donc de continuer à faire des ventes.

Tout ce système est assez simple à assimiler en plus d’être très drôle. Les rencontres sont toutes aussi étonnantes les unes que les autres et amènent des situations cocasses qui nous font passer un très bon moment. Comment réussir à vendre un produit à son propre patron ? Et à des milliers d’araignées ?

Les dialogues vont souvent à l’encontre du bon sens et vous apprendrez très rapidement à manipuler voire même à truander pour arriver à vos fins. Est-ce vraiment si grave de vendre des produits à un homme dépressif en lui promettant que sa vie va s’arranger ? Bien sûr que non, tant que vous gardez votre emploi.

Tellement fun que nous en voulons encore plus une fois le jeu fini

Sauf si vous êtes un dieu vivant du marketing et du non-sens, vous ne pourrez pas gagner dès la première partie. Le jeu est d’ailleurs pensé pour être terminé en plusieurs parties. Vous ne pouvez par exemple pas retourner dans une maison après l’avoir visitée.

En revanche, à chaque fois que vous tentez une nouvelle conversation, vous découvrirez des astuces qui seront notées dans un petit carnet. Cet objet est disponible à chaque nouvelle partie et vous permet de vous adapter encore mieux à ce qui va se passer. Vous apprendrez par exemple que certains clients sont nuls aux échecs… Un indice qui s’avérera très lucratif…

Malgré la répétitivité liée au gameplay et à la frustration de perdre parfois à cause d’une toute petite erreur, Talk to Strangers est une très bonne surprise indépendante, et à petit prix. C’est un jeu amusant, sans prise de tête, bourré d’humour à condition que vous compreniez un minimum l’anglais.

Il y a bien un peu de déception, notamment liée au fait que le jeu est très court en ligne droite (comptez d’une à trois heures en fonction du nombre de parties que vous faites, sinon c’est quinze minutes de jeu), que le fait qu’une seule semaine dans un seul quartier… c’est court, mais le sentiment global est vraiment très positif.

Les graphismes sont très simples dans le style pixel art mais sont efficaces. Nous prenons un vrai plaisir à explorer les recoins de ce quartier ainsi qu’à découvrir les secrets qui entourent la ville. La direction artistique est colorée et appuie le côté amusant du jeu. La bande-son est très sympathique, elle aussi,, même si elle n’est pas mémorable.

Le jeu n’est pas traduit en français. Même si le langage utilisé n’est pas complexe, il faudra quand même un bon niveau en anglais pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il est dommage que le jeu ne soit pas tactile, mais cela reste pour autant agréable.

Conclusion 7.6 /10 Talk to Strangers est une très belle surprise indépendante. Son concept est drôle, son prix tout petit et nous avons passé un très bon moment à essayer de vendre notre camelote au porte-à-porte. Le manque de traduction française rebutera malheureusement beaucoup de monde alors que d'autres n'aimeront pas forcément la répétitivité inhérente au titre. LES PLUS Un concept original et addictif

Un concept original et addictif Un jeu bourré d’humour

Un jeu bourré d’humour Des personnages amusants

Des personnages amusants Pas très cher

Pas très cher Un univers graphique sympathique LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française La répétitivité peut frustrer certaines personnes

La répétitivité peut frustrer certaines personnes La difficulté de certaines portes peut faire grincer des dents

La difficulté de certaines portes peut faire grincer des dents Nous en voulons plus !

