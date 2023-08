C’est officiel (merci la Gamescom), Turok 3: Shadow of Oblivion passera aussi entre les mains de Nightdive Studios pour un remaster ! (le studio s’est déjà occupé de Turok: Dinosaur Hunter et Turok 2: Seeds of Evil). La sortie (sur l’eShop uniquement) est attendue pour le 14 Novembre 2023 !

Il y a fort à parier qu’une version physique suive également, comme ce fut le cas pour les épisodes 1 et 2, via Limited Run Games.

Pour ce dernier volet de la « trilogie », exit Joshua Fireseed (le héros du précédent opus) qui est remplacé par deux nouveaux personnages, sa soeur Danielle et son frère Joseph. Toujours aidés par Adon, ils devront contrecarrer une bonne fois pour toute les plans du grand méchant de la série (agissant dans l’ombre dans les jeux précédents), Oblivion.

Au menu des nouveautés, le studio annonce comme à l’accoutumée:

Une amélioration du rendu du jeu, avec de l’anti aliasing, des améliorations au niveau des ombres et du flou cinétique.

Amélioration des textures et des modèles pour les environnements du jeu, les personnages et les armes.

Possibilité d’utiliser les contrôles gyroscopiques pour la Nintendo Switch.

Est-ce que vous aviez déjà refait la saga Turok (avec les remaster) ?

Vous pouvez découvrir la première bande-annonce du remaster juste là: