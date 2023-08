Un cadeau commémoratif en jeu distribué et un nouvel évènement en jeu prévu

Londres, Royaume-Uni, le 25 août2023 – The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que Pokémon Sleep, l’application de mesure du sommeil qui égaye le réveil, a été téléchargé plus de 10 millions de fois dans le monde depuis sa sortie en fin juillet 2023 sur appareils iOS et Android.

Un cadeau commémoratif pour les 10 millions de téléchargements

À l’occasion de cette étape importante, les joueurs et joueuses pourront récupérer, entre le vendredi 25 août à 05:00 UTC et le vendredi 22 septembre à 05:00 UTC, un cadeau spécial en jeu. Celui-ci comprend un Ticket de Camping permettant d’utiliser un Kit de Camping qui facilite les recherches et le renforcement de Ronflex pendant 7 jours, deux éléments importants du jeu. Ce cadeau commémoratif pour les 10 millions de téléchargements sera disponible à toutes et à tous, et il contient les objets suivants :

1 000 dodopoints

1 Ticket de Camping​

5 Poké Biscuits

3 Tickets Ingrédients S

Remarques :

​Vous pouvez récupérer vos cadeaux en vous connectant durant la période de l’évènement et en sélectionnant « Menu principal » depuis l’écran d’accueil, puis en touchant la boîte cadeau située en haut à droite de l’écran.

Les cadeaux envoyés dans la boîte cadeau doivent être récupérés dans les 90 jours. Ils sont automatiquement supprimés après 90 jours.

Un évènement en jeu pour la Journée du doux dodo prévu prochainement

La Journée du doux dodo se tiendra en jeu du mercredi 30 août au vendredi 1er septembre 2023. La dodoforce est multipliée par 1,5 durant cet évènement, sauf lors de la pleine lune (le jeudi 31 août), où elle est multipliée par 2. Vous pourriez ainsi attirer plus de Pokémon et observer des styles de dodo rares grâce à cette augmentation de la dodoforce. La Journée du doux dodo aura lieu mensuellement pour une durée de 3 jours, à savoir la nuit de la pleine lune, et la nuit qui la précède et celle qui la suit.

Pour jouer à Pokémon Sleep, il suffit de poser son appareil mobile ou son Pokémon GO Plus + à côté de son oreiller, puis de s’endormir. Au réveil, le joueur ou la joueuse peut consulter les résultats de la mesure de son sommeil, étudier les styles de dodo des Pokémon apparus et travailler de concert avec le Professeur Néroli, chercheur en sommeil, pour les enregistrer dans son Dododex.

Durée de l’événement :

1er jour : du mercredi 30 août à 04:00 (heure locale) au jeudi 31 août à 03:59 (heure locale)​

2e jour : (nuit de la pleine lune) du jeudi 31 août à 04:00 (heure locale) au vendredi 1er septembre à 03:59 (heure locale)​

3e jour : du vendredi 1er septembre à 04:00 (heure locale) au samedi 2 septembre à 03:59 (heure locale)​ Pour éviter la surchauffe, il convient de ne pas placer l’appareil sous un oreiller ou sous une couette.L’application Pokémon Sleep a été conçue à des fins de divertissement et non de dépistage, de diagnostic ou de traitement de problèmes médicaux ou maladies.