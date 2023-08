Nippon Ichi qui continue à faire des compilations de ses précédents épisodes et il fait suite à Rhapsody : The Musical Adventure avec NIS Classics Volume 3 du 2 septembre 2022.

Nous avons 2 épisodes de Rhapsody, Rhapsody II : La balade de la petite princesse (Rhapsody II : Ballad of the little princess) sorti à l’origine sur PS1 en 1999 publié et développé par Nippon Ichi Software seulement disponible au Japon. Rhapsody III : Les Mémoires du Royaume Marl (Rhapsody III : Memories of Marl Kingdom) sorti à l’origine sur PS2 en 2000 publié et développé par Nippon Ichi Software uniquement disponible au Japon également.

Rhapsody Marl Kingdom Chronicles permet d’accéder à ces épisodes avec sa sortie le 1ᵉʳ septembre 2023, il est édité par NIS America et développé par Nippon Ichi Software. NIS America créé en 2003 est la firme qui s’occupe de donner aux restes du monde les jeux développés par Nippon Ichi Software. Nippon Ichi Software a été créé en 1991, l’entreprise japonaise qui a créé la célèbre série Disgaea qui réunit beaucoup de personnage de leur précédent jeu (La pucelle tactique, Phantom Brave, Rhapsody et etc…).

Une aventure musicale assez prenante

Rhapsody II : La balade de la petite princesse

Les événements sont récapitulés de la dernière aventure de Rhapsody : a musical adventure où il explique que 12 ans sont passés depuis les événements de l’épisode précédent. Sans trop préciser puisque ça spoil la fin du précédent épisode, vous contrôlez Kururu l’héritière du trône qui souhaite trouver son prince charmant et décide de vivre ses petites aventures en fuyant régulièrement le château pour rencontrer son futur « mari ». Kururu est très ignorante du monde extérieur et nous allons rapidement nous en rendre compte au vu de ses manières assez maladroites avec autrui. L’histoire paraît très simple et on s’attachera à la petite princesse qui découvre le monde en faisant diverses erreurs en avançant dans sa quête et la voir interagir avec le monde est agréable de le voir d’un œil neuf. Les relations entre les personnages sont suffisamment complexes pour les apprécier et les différentes péripéties arriveront à vous intéressez à votre quête de ne pas sauver le monde pour une fois…

Rhapsody III : Les mémoires du royaume Marl

Ce n’est pas une histoire fixe puisqu’il s’agira de 6 chapitres plus ou moins long où vous vivrez des histoires de personnages connue de la série Rhapsody. Vous découvrirez à votre dépends les différentes histoires mettant en scène à tous les personnages importants, mais décrire chaque histoire serait gâcher le dénouement puisque vous devez les finir les chapitres dans l’ordre donné. Sans dire quoi ce soit de trop précis vous trouverez des réponses à certains mystères de la série et même des réponses dont vous ne vous posiez pas la question, ça permet de conclure les précédents épisodes et d’ajouter de la profondeur à la série elle-même.

Un gameplay bien complet pour un jeu pas assez compliqué

Rhapsody II : La balade de la petite princesse

Comme dit précédemment vous aurez le contrôle de Kururu la princesse, c’est identique à tous les Rhapsody en termes de contrôle sur la carte du monde.

Vous pourrez visiter chaque maison pour obtenir les coffres des villageois qui n’ont rien demandé, discuter avec eux, acheter des objets de soins et d’équipement.

Les rencontres avec vos adversaires seront aléatoires seulement dans des zones hors des villages, la rencontre avec les ennemis sera équilibrée en termes de niveau vous aurez quelques rares moments où vous pourrez trouver des zones avec des ennemis à haut niveau. Les donjons seront relativement simples à comprendre puisqu’il n’y pas d’énigme, mais il y a beaucoup de décors identiques ce qui va vous perdre à cause du manque de différence.

Comme beaucoup de RPG vous le savez la puissance de vos personnages va dépendre de ces différentes statistiques : ATK (dégât physique), DEF (défense physique et magique), AGI (attaquer en 1er et esquiver les coups) et INT (dégât magique).

Les statistiques sont assez simples à comprendre, malheureusement elles ne sont pas expliquées en détail dans l’aventure.

L’obtention de statistiques supplémentaires de vos personnages est par la montée de niveau, les objets équipés et les marionnettes, certains personnages ne peuvent pas utiliser les marionnettes.

La monté de niveau est relativement facile à effectuer et vous pourrez trouver des spots pour monter tranquillement de niveau, les personnages et les marionnettes montent de niveaux, ce qui permettra d’obtenir des nouvelles attaques spéciales plus puissantes.

Vous aurez rapidement accès à des équipements puissants juste qu’ils seront cher, mais vous n’êtes pas obligé de les obtenir puisque vous les obtiendrez au cours de l’aventure, vous ne pouvez équiper que 3 objets par personnage et par marionnette.

Vous pouvez équiper 3 partenaires par personnage, il y a certains personnages qui ne peuvent pas équiper de marionnettes.

Ceux qui ont la possibilité de s’équiper de marionnettes permettra d’augmenter la puissance de votre personnage, certaines marionnettes sont plus fortes que d’autre et vous donneront plus de défense ou d’attaque ou autre avec un set d’attaques spéciales plus intéressant.

Cela a été mentionné précédemment vous pouvez équiper des objets à vos marionnettes et ça permet une nouvelle fois d’augmenter vos statistiques, les objets sont beaucoup plus limités et se résume à augmenter l’attaque physique ou magique.

Vous pourrez recruter des marionnettes/monstres en combat après les avoir battus, vous aurez une chance de les obtenir, chacun d’entre eux auront un élément spécifique (feu, terre, etc…) il faudra s’adapter en prenant les bons éléments pour gagner un combat. Les éléments sont les suivants Foudre, Ténèbres, Lumière, Feu, Eau, Vent, Terre et non élémentaire qui est neutre à tous les autres.

Les éléments suivants sont faibles l’un envers l’autre : Eau/Feu, Ténèbres/Lumières, Vent/Terre, mais il n’y a pas de résistance à part à son propre élément puisque si vous utilisez une attaque feu sur un monstre eau il prendra des dégâts dévastateurs et c’est la même pour tous les autres éléments qui s’opposent.

Si vous vous posez la question, oui l’élément foudre est neutre sur les autres élémentaires et le type non élémentaire est un élément pour les personnages humains (il existe des attaques non élémentaire).

Pour finir il faut bien parler des combats eux-mêmes, déjà ce n’est plus un tactical RPG comparé à son 1er épisode Rhapsody : A musical adventure. Il s’agit d’un RPG classique en tour par tour avec ses spécificités, selon les statistiques précédemment expliqué comme attaquer en premier dans le tour ou pas selon vos statistiques. Vous avez 3 choix de base, attaquer en utilisant une capacité spécifique, auto qui fait une attaque basique sur les ennemis choisi par le jeu et fuir le combat.

Si vous attaquez vous aurez de nombreux choix, une attaque basique en choisissant vous-même la cible, se défendre, utiliser un objet, l’attaque spéciale du personnage en cours, les attaques des marionnettes et les récompenses utilisables seulement avec Kururu.

Les objets sont utilisables hors combat surtout les objets de soin, puis en combat vous pourrez également les utiliser avec certains objets réservés au combat comme les pierres élémentaires qui attaquent tous les ennemis avec un attribut élémentaire.

Les attaques spéciales des personnages utilisent des points de vie (PV) et ils ont 3 attaques spéciales chacun avec un coût de PV plus ou moins important selon la puissance de l’attaque.

Les attaques des marionnettes dépendent de ceux qu’on a équipé en partenaire dans les menus du jeu. Les attaques spéciales des marionnettes ne coûtent pas du mana, mais du Inotium qui est l’équivalent de l’argent dans le jeu et les attaques puissantes coûtent cher donc faites bien attention.

Les marionnettes ont toutes une fonction, certains peuvent vous soigner, certains infligent des statuts tels que le poison et certains infligent uniquement des attaques élémentaires de feu ou d’eau, vous pourrez savoir l’élément de l’ennemi en l’attaquant puisque c’est indiqué à côté de son nom.

La commande récompense est utilisable par la personnage principale alias Kururu, lorsque vous utilisez des attaques de marionnettes votre jauge en haut à gauche se remplit de note à un maximum de 5 points. Plus vous avez de points « note de musique » plus vous aurez accès à des récompenses puissantes soit qui attaquent tout le monde soit qui soignent toute votre équipe.

Vaincre des ennemis donne de l’EXP, de l’Inotium, des objets et des équipements, mais vous avez une chance de recruter les monstres affrontés qui s’utiliseront comme des marionnettes en combat et seuls les boss ne peuvent pas être recrutés. Les combats sont relativement faciles à quelques exceptions près et il est possible de bien se préparer pour vous faciliter la tâche ou de préparer une stratégie bien ficelée avec vos marionnettes à disposition. Les boss ne sont pas des gros défis, si vous êtes au niveau recommandé généralement ils ne vous résisteront pas, mais certains peuvent tout de même vous surprendre.

Dans l’idée le système de combat, d’exp, etc… vous permet de vous défendre bien plus que nécessaire, mais il y a plusieurs modes de difficultés donc peut-être que vous pourrez jauger la difficulté nécessaire à votre niveau.

Rhapsody III : Les mémoires du royaume Marl

Pour éviter de se répéter avec Rhapsody II, les éléments sont identiques (faiblesse, résistance, etc…), le système de statistique est identique, vous pouvez équiper 3 équipements à vos alliés, le système de récompense en combat est identique et vous pouvez recruter les ennemis affrontés.

Vous aurez accès à un tutoriel très détaillé et vous pourrez comprendre les différentes mécaniques du jeu, alors que Rhapsody 2 explique seulement les marionnettes et la fonction récompense.

Les déplacements sont plus fluides et vous pourrez interagir avec un élément du décor pour avancer dans l’aventure ce qui n’existait pas dans les précédents épisodes et ça donnera des petites énigmes sympathiques. Vous rencontrerez les ennemis aléatoirement dans les zones « sauvages » et de nombreux coffres pour obtenir de l’argent ou des équipements ou des objets.

Les classes des personnages sont beaucoup plus distinctes, chaque personnage sera marionnettiste, une marionnette, un monstre ou un humain.

Les marionnettistes, les monstres et les humains pourront être des leaders de groupe et « s’équiper » de partenaires (monstres, humains, marionnettes, marionnettistes) pour booster ses statistiques.

Seuls les marionnettistes peuvent équiper des marionnettes ce qui ajoute un gros coup de boost à votre personnage.

Peu importe le personnage vous pourrez équiper les mêmes types équipements, il n’y a pas d’équipement spécifique pour monstre ou marionnette ou les autres classes.

Vous rencontrerez une statue d’un ange qui vous permettra de vous soigner et pas seulement. Vous pourrez récupérer vos anciens partenaires recrutés d’un chapitre à un autre, de vous séparer d’un vos monstres avec le miracle qui vous proposera divers bonus (de l’argent, un objet, de l’expérience, etc…)

Les combats sont très similaires à l’épisode précédent juste que vous avez quelques mécaniques en plus et le menu des attaques en combat est identique à Rhapsody 2, juste que la magie et les attaques spéciales ont été réuni dans un seul menu.

Avant d’attaquer vous pourrez avancer ou reculer, en avançant vous effectuerez plus de dégâts en prenant aussi plus de dégât et en reculant vous effectuerez/recevrez moins de dommage.

L’utilisation de l’argent alias l’inotium a disparu et vous utiliserez du mana/SP, chaque personnage en aura plus ou moins , à vous de bien le gérer.

Les attaques de zones devront être placées sur le terrain et plus l’attaque est proche de l’ennemi plus elle infligera de dégâts et ceux le plus éloigné prendront moins de dégât. Tuer un ennemi peut faire tomber un coffre à son emplacement et si vous tapez 2 fois le coffre vous récupérez un objet ou un équipement.

Les partenaires « équipés » peuvent de leur plein gré utiliser des attaques basiques comme des attaques spéciales en combat, mais ils n’en feront qu’à leur tête impossible de décider à leur place. Vous aurez littéralement une petite armée de personnage dont vous contrôlerez uniquement les leaders ce qui rend les combats plus marrant à suivre, mais peut-être un poil plus bordélique.

Vous pouvez toujours utiliser les attaques des marionnettes de façon manuelle, malheureusement ça semble inutile puisque la marionnette peut le faire de lui-même et il sera logique (comme soigner un allié si ses PV sont trop bas) et c’est toujours le seul moyen d’utiliser la commande récompense de la marionnettiste.

La difficulté à été revu pour les boss où ils pourront se défendre bien que vous ayez 16 personnages qui l’attaquent en même temps, mais ça reste tout de même assez facile et il n’y a pas de choix d’un mode de difficulté plus important.

2 jeux pour 2 générations de consoles différentes

Rhapsody II : La balade de la petite princesse

Les graphismes sont identiques à Rhapsody 1, mais il y a un peu plus d’animations disponibles et elles sont plus travaillées pour la plupart d’entre elles, même celles qui étaient déjà présentes. La musique est toujours assez importante avec une bande-son très agréable à écouter à tout moment, même le sound design s’est renouvelé pour le mieux. Le 1er Rhaposody avait énormément de comédie musicale en petite cinématique avec les graphismes du jeu, bien que ça soit toujours présent, elles sont moins récurrentes et ça se laisse écouter.

Rhapsody III : Les mémoires du royaume Marl

Les modèles des personnages n’ont pas changé totalement, en revanche les décors se sont améliorés avec l’ajout de la 3D et ils se mélangent parfaitement avec les modèles 2D de vos personnages. Les animations sont plus détaillées et l’ajout d’animations lorsqu’on se déplace sur la carte et même l’ajout d’animations pour des monstres secondaires. La musique est toujours incroyable et adaptée à toutes les situations, vous retrouverez énormément d’anciennes musiques de la série vue que vous revisitez certains lieux. D’ailleurs les graphismes ont le droit à une petite amélioration en rendant les graphismes moins pixelisés, mais ce n’est pas proposé pour Rhapsody II pour une raison inconnue.

Un RPG c’est long et bien pas Rhapsody

Tous les épisodes de Rhapsody sont relativement courts, vous devriez prendre 20h à 30h (même en 10h-15h) pour tout faire et si vous faites absolument tout ce qui est possible de faire ça serait à peine plus long, environ 40h à 50h maximum. Malgré ce qu’on pourrait penser ça évite l’épuisement pour ceux qui n’ont pas l’habitude de faire un RPG qui dure 50h minimum et ça permet de se mettre dans le bain pour les débutants. Rhapsody II est plus long que Rhapsody III en termes d’histoire pure, mais sur le contenu supplémentaire Rhapsody III prend la couronne avec son chapitre 6 et sa rejouabilité des différents niveaux avec des ennemis plus puissant.

Conclusion 7.8 /10 Comparé à beaucoup de compilation de NIS, vous allez obtenir des jeux jamais traduit officiellement alors que la série Rhapsody est parfait pour les débutants du genre RPG avec un dénouement toujours sympa à suivre. Les 2 jeux se valent malgré des grosses ressemblances dans ses mécaniques de combat, avec des histoires qui approfondissent l'œuvre. Les graphismes pixels arts sont incroyables pour l'époque et encore plus pour Rhapsody III avec ses décors 3D juste parfait pour les années 2000 (c'est plus beau que le premier Disgaea sorti en 2003). Les musiques sont toujours agréables, ne vous attendez pas à des musiques épiques mais plus à des musiques qui vous apaiseront. Les 2 épisodes sont courts, mais ça permet aux joueurs débutants de ne pas en avoir la nausée et les plus aguerris peuvent prendre une pause qui est la bienvenue. Les plus gros défauts c'est que le jeu est uniquement en anglais et qu'il faut forcément faire le I et le II pour Rhapsody III vu qu'on va forcément vous spoil les précédents épisodes. LES PLUS 2 jeux seulement sorti au japon à la base (mais)

2 jeux seulement sorti au japon à la base (mais)
Rhapsody II a un gameplay simple et agréable à comprendre

Rhapsody II a un gameplay simple et agréable à comprendre
Rhapsody II est un beau jeu pour du pixel art

Rhapsody II est un beau jeu pour du pixel art
Rhapsody II la relation entre les personnages est vraiment intéressante

Rhapsody II la relation entre les personnages est vraiment intéressante
Rhapsody III des combats un poil plus bordéliques, mais plus agréable à regarder

Rhapsody III des combats un poil plus bordéliques, mais plus agréable à regarder
Rhapsody III tous alliés peuvent attaquer d'eux-même (mais)

Rhapsody III tous alliés peuvent attaquer d'eux-même (mais)
Rhapsody III est beau tout court surtout avec l'ajout de la 3D

Rhapsody III est beau tout court surtout avec l'ajout de la 3D
Rhapsody III l'ajout d'énigmes rend les « donjons » plus intéressant

Rhapsody III l'ajout d'énigmes rend les « donjons » plus intéressant
Les musiques sont fantastiques dans les 2 épisodes

Les musiques sont fantastiques dans les 2 épisodes
Les jeux sont courts et ce n'est vraiment pas gênant

Les jeux sont courts et ce n'est vraiment pas gênant
Les comédies musicales sont vraiment marrantes à voir et c'est bien fait
LES MOINS (mais) c'est seulement traduit en anglais quel dommage !!!

(mais) c'est seulement traduit en anglais quel dommage !!!
Rhapsody II les décors des donjons se ressemblent trop au point de se perdre entre 2 tableaux

Rhapsody II les décors des donjons se ressemblent trop au point de se perdre entre 2 tableaux
(Mais) Rhapsody III utiliser la commande marionnette devient inutile puisque les marionnettes vont taper d'elles-mêmes, autant les laisser faire

(Mais) Rhapsody III utiliser la commande marionnette devient inutile puisque les marionnettes vont taper d'elles-mêmes, autant les laisser faire
Rhapsody III spoil forcément la fin des précédents épisodes

Rhapsody III spoil forcément la fin des précédents épisodes
C'est dommage qu'il n'y pas de vrai contenu supplémentaire (boss bonus ou plus d'histoire)

