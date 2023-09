Marseille, Saint-Ouen, France – 6 septembre 2023 : PixelHeart et Just For Games ont aujourd’hui le plaisir d’annoncer la disponibilité prochaine d’une nouvelle borne d’arcade mini dédiée au catalogue impressionnant de l’éditeur VISCO : le VISCO Mini Arcade Bartop.

Rassemblant dans une véritable mini borne d’arcade douze des meilleurs titres de VISCO qui firent les beaux jours des salles de jeu japonaises et internationales, ce tout nouveau bartop est un condensé de nostalgie pour les joueurs d’époque, ou de découverte rétro pour les amateurs de ces jeux à la saveur si particulière.

Créé sans concessions par Unico, ayant déjà conçu le bartop MVS-X de SNK, le VISCO Mini Arcade Bartop offre des sensations authentiques avec son set de joystick et boutons de qualité arcade. D’une hauteur de 41 centimètres, il est peu encombrant et permet le jeu à deux grâce à une manette USB fournie spécialement à cet effet.

Just For Games distribuera le VISCO Mini Arcade Bartop en France et dans toute l’Europe dès le 24 novembre 2023.

À propos du VISCO Mini Arcade Bartop : Le Mini Bartop Arcade VISCO contient 12 jeux préinstallés, une collection de grands classiques du célèbre studio Japonais ayant fait les beaux jours de la Neo Geo SNK et des salles d’Arcade pendant une des plus glorieuse époque de l’histoire des jeux vidéo ! Découvrez ou rejouez au shoot’em Up mythique Andro Dunos, l’éternel Ganryu, l’inimitable Breaker’s Revenge ou encore Neo Drift Out et Captain Tomaday, il y en a pour tous les goûts et pour de longues heures de jeu « vintage » ! Il est équipé d’un écran HD LCD de 8 pouces (20cm), d’un panel Stick + 4 boutons aux normes standards de l’Arcade, d’un port USB, d’une sortie HDMI et d’une sortie audio stéréo. Il supporte le jeu à 2 joueurs grâce à son port USB pour connecter une manette. C’est plus amusant de partager votre expérience de jeu avec votre famille ou vos amis. Un design soigné et fidèle à l’esprit rétro qui rend hommage aux licences Visco des années 90. Fabriqué par les créateurs du déjà célèbre Bartop MVSX de SNK. Caractéristiques principales du VISCO Mini Bartop Arcade : 12 des jeux les plus populaires de VISCO préinstallés.

Un panel Arcade de taille standard : Pas de concession, le joystick et les boutons sont aux normes de l’arcade classique !

ENTRÉE DC : 12V

USB : x1 (pour la manette J2)

Affichage 4:3 : LCD 8.0 pouces/ 20 cm, résolution 1024 x 768.

Sortie vidéo : HDMI Type-A 720P

Sortie audio : Haut-parleur stéréo et prise casque 3,5 mm

Liste des 12 jeux inclus dans le VISCO Mini Arcade Bartop : Asuka & Asuka (1988)

Maze of Flott (1989)

Galmedes (1992)

Andro Dunos (1992)

U.N. Defense Force : Earth Joker (1993)

Goal ! Goal ! Goal ! (1995)

Neo Drift Out (1996)

Breaker’s Revenge (1998)

Captain Tomaday (1999)

Ganryu (1999)

Bang Bead (2000)

Bang 2 Busters (2011)