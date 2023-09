Lors d’un showcase diffusé en direct aujourd’hui, l’éditeur de jeux vidéo Capcom a proposé ses dernières informations sur les mises à jour de ses derniers titres sortis et de ses productions en cours de développement. Dont Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy !

Des scènes de crime déroutantes et des duels juridiques de haute volée attendent les avocats en herbes dans Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One, Windows et PC (Steam) le 25 janvier 2024. Cette compilation regroupe Apollo Justice™: Ace Attorney™, Phoenix Wright™ : Ace Attorney™ – Dual Destinies et Phoenix Wright™ : Ace Attorney™ – Spirit of Justice.

Les futurs avocats de la défense peuvent vivre pleinement les épreuves et les tribulations d’Apollo grâce à une résolution visuelle haute définition, des animations plus fluides, le tout présenté au format 16:9 pour l’ensemble de la collection. Une nouvelle interface utilisateur sera également ajoutée pour s’adapter aux tailles d’écran modernes, ainsi qu’un menu amélioré et des fonctionnalités système pour que les joueurs puissent s’immerger pleinement dans le tribunal où se dérouleront les joutes du tribunal en folie !

Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy comprendra des éléments inédits qui récompenseront les fans de leur combat pour la vérité et la justice :

Studio d’animation : un studio avec les personnages iconiques de la saga Ace Attorney tels qu’Apollo Justice, Phoenix Wright, Athena Cykes et bien d’autres présentés d’une toute nouvelle manière avec leurs actions, leurs gestes, leurs voix et les animations spéciales des cinématiques. Salle d’orchestre : 175 pistes musicales, incluant les chansons des précédents concerts de l’Ace Attorney Orchestra, et des musiques d’ambiance de tous les épisodes présents dans la compilation + Les personnages du jeu animés en mode chibi jouant en même temps que la musique. Galerie d’art : les coulisses du jeu grâce à une collection de plus de 500 artworks, illustrations, décors et bien d’autres éléments.



Les joueurs pourront profiter gratuitement du contenu précédemment publié en tant que DLC payant pour les titres de la collection, tels que les packs de costumes, les épisodes spéciaux et bien plus encore.

Pour rappel, la trilogie sera pour la première fois intégralement proposée en langue française, texte et voix.