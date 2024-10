Connaissez-vous les Schtroumpfs ? Les petits êtres bleus sont de retour pour une nouvelle aventure en 3 dimensions sous l’égide de Microids… Il est temps d’enfiler votre plus beau bonnet blanc pour plonger dans les rêves des Schtroumpfs…

Lala la Schtroumpf lala

Après un épisode plutôt réussi sorti l’an dernier (presque à la même période), les Schtroumpfs reviennent (déjà) pour un nouvel opus ! La différence étant que pour ce nouvel épisode ce n’est plus Osome qui officie à la réalisation, mais Ocellus Studio. Toutefois, ces derniers ne sont pas étrangers aux adaptations du 9ème art. En effet, ils ont déjà eu l’occasion de collaborer avec Microids sur la licence Marsupilami, donnant lieu au très recommandable Marsupilami : Le Secret du Sarcophage.

Ce dernier ne cachait d’ailleurs pas son inspiration très Donkey Kong Country et il faut avouer que pour les Schtroumpfs, on pense immédiatement à un certain Super Mario 3D World… Nous y reviendrons un peu plus bas, mais nous tâcherons d’éviter les comparaisons (même si certaines sont inévitables). Sachez également qu’une démo est disponible et propose de parcourir deux niveaux, les mêmes que notre Schtroumpf Hadratoze avait pu tester dans sa preview.

Pour cette nouvelle aventure des Schtroumpfs, la formule ne change pas : Gargamel a encore élaboré un plan machiavélique pour s’emparer des petits êtres bleus. L’infâme sorcier a déversé une potion sur les buissons de salsepareille, le repas préféré des Schtroumpfs, les plongeant dans un profond sommeil. Fort heureusement, tous les Schtroumpfs n’ont pas gouté à la soupe, empoisonnée à son insu, du Schtroumpf Cuisinier. Le grand Schtroumpf, affairé à son laboratoire a échappé au pire, tout comme un autre petit Schtroumpf (ou une autre petite Schtroumpf en fonction de votre choix). Petite parenthèse : Car oui, les Schtroumpfs du sexe opposé ne sont pas des « Schtroumpfettes », mais des filles. La Schtroumpfette étant le nom du personnage… Depuis peu, des filles ont fait leur apparition dans le monde des Schtroumpfs et chacune possède un prénom qui lui est propre (Bouton d’or, Tempête, Fleur de Lys, etc… On dit dont bien… UNE fille Schtroumpf). Fin de la parenthèse sur le sexe des Schtroumpfs.

Ni une, ni deux, le Grand Schtroumpf a Schtroumpfé un antidote permettant d’entrer dans les rêves des Schtroumpfs endormis, afin de les libérer de leur sommeil. Mais il faudra faire vite, car Gargamel se rapproche dangereusement du village…

Rêvons au pays des Schtroumpfs !

Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves est un jeu de plateformes en 3 dimensions avec une caméra fixe la plupart du temps (un peu comme dans Super Mario 3D World, et promis on arrête là les comparaisons !). Votre petit Schtroumpf pourra donc se déplacer librement dans les environnements qui de leur côté sont délimités et flottent au-dessus du vide (forcément, vu que ce sont des parcelles de rêves). Le Schtroumpf que l’on dirige a également la capacité de courir pour avancer plus vite en maintenant une touche enfoncée, de sauter, mais aussi de faire une petite course dans les airs pour sauter un peu plus loin (un peu comme…Schtroumpf !). Outre ces capacités « naturelles », monde des rêves oblige, notre vaillant petit Schtroumpf dispose également de capacités spéciales (assez proches de la télékinésie). Ainsi, il peut faire sortir des plateformes des murs ou faire venir à lui des objets assez proches, par la seule force de sa pensée (et une pression sur le bouton R). Une capacité qui lui permettra également de faire exploser des pinatas avec la tête d’Azraël. Mais ce n’est pas tout : il est également possible de générer une bulle autour de notre petit lutin bleu, lui permettant de flotter (de façon statique) dans les airs pendants quelques secondes… (le temps qu’une plateforme réapparaisse par exemple) et enfin, il est possible de saluer les autres Schtroumpfs avec le bouton L pour récupérer quelques baies de fruits (ou débusquer l’un des Schtroumpfs cachés dans le décor).

Au fil de l’aventure, les petits Schtroumpfs seront également amenés à utiliser des objets spéciaux (au nombre de trois). Un pistolet à glu qui permettra de ralentir des ennemis, ou certaines plateformes. Un marteau de cristal qui permettra d’écraser les ennemis, de détruire des plateformes de cristal… mais aussi de les reconstruire. Et enfin une lanterne magique qui a la capacité de faire apparaître des plateformes magiques rose, tout en faisant disparaître celles qui sont de couleur azur (gare à l’éteindre à temps, sous peine de finir dans le vide lors de certains passages). Cependant, ces objets ne pourront pas être conservés pour chacun des niveaux, ils seront récupérables lors de passages bien spécifiques.

De façon générale, le déroulé d’un niveau est toujours le même. Ils pour la majorité représentés par des zones flottantes dans les airs (logique encore une fois, car nous sommes dans des rêves). Il faudra donc faire attention à ne pas chuter dans le vide en longeant les extrémités (ou en loupant un saut), sachez toutefois que notre personnage dispose de vies infinies et que les points de contrôle sont relativement nombreux et bien positionnés pour ne pas avoir à rager après un saut raté. Surtout que tout est fait pour ne pas manquer son point d’atterrissage ! Après un saut, un petit curseur apparaît au sol pour indiquer où notre Schtroumpf va atterrir ; une bonne initiative, dans un monde où il n’est pas possible de faire tourner la caméra autour du personnage et où la distance d’affichage est parfois un peu lointaine.

Toutefois, cette vue d’ensemble fait partie intégrante du gameplay (même si certains passages sont un peu plus rapprochés). Le level design est une très bonne surprise et s’avère maitrisé de bout en bout. Chaque petite zone que l’on traversera est une énigme à elle toute seule. Il faudra déterminer le bon ordre pour actionner les interrupteurs faisant apparaitre des plateformes dans un temps limité, il sera parfois question d’enchaîner les sauts tout en prenant le temps de rester un peu dans sa bulle en attendant qu’une plateforme revienne attendre sous nos pieds. Certains niveaux joueront la carte de « l’infiltration » (les fameuses opérations pantalon…) : vous devrez courir en slip après votre pantalon qui a pris vie, en prenant garde à ne pas être vu par les autres… sous peine de moqueries de leur part (et d’un retour au dernier point de contrôle). Ces passages demanderont généralement de trouver le bon timing basé sur les patterns des personnages « ennemis »… On pense également à ces niveaux jouant sur les miroirs et pour lesquels il faudra utiliser ceux-ci à bon escient pour sauter sur des plateformes, invisibles de notre côté, mais visibles de l’autre. Vous devrez également vous la jouer « Schtroumpf Tetris » dans un passage où il faudra adapter sa forme pour traverser le bon passage. Un autre niveau vous demandera de choisir entre l’un des trois objets dont nous parlions plus haut, et il sera alors possible d’en venir à bout en fonction de l’objet choisi… C’est très malin, et on regrette un peu que cette possibilité de pouvoir finir les niveaux de différentes manières ne soit pas reprise à d’autres occasions ! Mais il faut avouer que la diversité des actions à effectuer est plaisante, même si parfois certains passages et environnements semblent éloignés par rapport au Schtroumpf à délivrer. Néanmoins, il faut avouer que nous n’avons pas le temps de nous ennuyer et que les niveaux se renouvellent suffisamment, même si certains objectifs restent les mêmes (la collecte des trèfles à quatre feuilles dorés par exemple).

Vous pourrez ainsi parcourir 12 niveaux, à la longueur fluctuante… Sur les 12, 4 sont des niveaux « à part entière », comprendre par là qu’ils reprennent des aspects de la personnalité du Schtroumpf que l’on doit y réveiller. Les autres niveaux sont un peu plus aléatoires et piochent ça et là dans des aspects que l’on retrouve dans les niveaux plus « longs ». Ainsi l’opération Pantalon qui trouve assez logiquement sa place dans le rêve du Schtroumpf Coquet, fera son retour dans le rêve de Tempête (une des filles Schtroumpf au tempérament casse-cou). Mais pour le coup, on se dit que le parcours des experts (un niveau au challenge très relevé), aurait eu plutôt sa place chez Tempête justement plutôt que chez Fleur de Lys. Des détails, car comme dit plus haut, chacun des niveaux fait preuve d’un level design très soigné qui tend à faire oublier ces petits écarts. Vous pourrez compter sur un peu moins de 8h de jeu pour terminer le jeu à 100%, sous réserve d’être un explorateur et de ne pas hésiter à faire des « saut de la foi » à certains passages où l’on devine certaines plateformes cachées volontairement par un angle de caméra. Vos explorations seront généralement récompensées par l’obtention d’un champignon bleuté qui vous permettra de débloquer les autres niveaux (il y a 103 champignons à trouver). Encore une fois, le jeu n’est absolument pas punitif, ce qui rend les nouvelles tentatives pour tout débloquer plus facilement envisageables. Les niveaux « principaux », seront aussi l’occasion de débusquer les fameux Schtroumpfs cachés dans le décor dont nous avons parlé plus haut. Une fois trouvés, ces derniers vous octroient une bobine de fil et une aiguille. Ces bobines serviront ensuite au Schtroumpf tailleur (une fois que vous l’aurez délivré) pour vous fabriquer des nouvelles tenues, moyennant un échange contre des baies. 14 tenues sont à débloquer (Schtroumpf pompier, Schtroumpf Karatéka, Schtroumpf Luchador, Schtroumpf en tenue de Gargamel, etc…) et deux autres seront disponibles via des DLC’s (payants par contre). Ces tenues n’apportent aucune capacité supplémentaire aux personnages, mais ont le mérite de donne une apparence sympathique à nos petits héros !

Onirisme en Schtroumpf majeur

L’apparence, c’est quelque chose qu’il est important de souligner d’ailleurs ! Même si au début nous étions un peu surpris (et un schtroumpf inquiet) de constater que les traditionnelles séquences cinématiques tenaient plus ici du diaporama avec quelques animations et surtout, souffraient d’une absence totale des voix pour les petits Schtroumpfs ! Habitué au doubleurs officiels pour les précédents volets, il faut avouer que la déception était là… Mais elle a été schtroupfement rattrapée par la narration des cinématiques, très bien imagée et permettant de comprendre (sans texte, ni parole) de quoi il retourne. Et puis, il faut avouer que nous avons été très vite été agréablement surpris et happés par l’excellent rendu de l’ensemble ! Les niveaux sont vraiment magnifiques et ceux calés sur la personnalité des Schtroumpfs à délivrer fourmillent de détails et de petits Schtroumpfs (tous animés). Certains partis pris sont assez intéressants, comme le rêve de la Schtroumpfette qui commence dans un décor magnifique pour évoluer vers des environnements « buggés »… une façon plutôt originale de rappeler le caractère « dual » de la Schtroumpfette à ses débuts (eh oui ! c’est une création de Gargamel tout de même !)

Les effets de lumières sont également très réussis et les combats contre les boss (car oui, cette fois nous avons affaire à des vrais boss tirés de l’univers des Schtroumpfs) sont tous très impressionnants ! Petite mention spéciale à un passage qui n’est pas sans rappeler… Dragon Ball… Alors oui, lu comme ça, c’est un peu étrange, mais vous comprendrez en y jouant !

Mais l’aspect visuel est une chose, et pour s’immerger pleinement dans cette épopée des rêves, vous pourrez également compter sur une bande originale digne d’un film d’animation. Et même si les voix des personnages sont absentes, la musique fait son œuvre et le parcours des niveaux est aussi agréable en tant qu’acteur ou en tant que spectateur…

Toutefois, ce nouvel épisode propose un véritable mode deux joueurs ! Ici, le second joueur n’est pas juste condamné à viser et à tirer sur les méchants, les deux joueurs disposent des mêmes capacités et peuvent donc s’aider pour progresser dans les niveaux. Et si certains passages sont trop compliqués (pour les joueurs moins expérimentés), il est possible pour l’un des deux joueurs de se téléporter dans une petite lanterne magique flottante derrière l’autre joueur, qui pourra alors négocier l’enchaînement de plateformes délicat en solo.

Facilement accessible, le mode deux joueurs peut se faire avec deux joycons (1 par joueur) et on regrette presque qu’il ne soit pas possible de jouer à 4 ou encore de schtroumpfer en ligne avec des amis ! Mais ne boudons pas notre plaisir, à deux c’est déjà bien, surtout que les conditions pour jouer ensemble ne nécessitent pas d’investir dans des manettes supplémentaires. Qui plus est, en duo, le jeu reste toujours aussi fluide et toujours aussi beau. D’ailleurs c’est le cas en portable et en docké (où le titre nous a même paru plus joli encore). Pas de clipping ou de crénelage, tout est propre et net, c’est vraiment schtroumpfant de parcourir cette épopée des rêves !

Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves est disponible sur l’eShop au prix de 39,99€, mais aussi en physique.