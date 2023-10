Détective Pikachu premier du nom est sorti en mars 2018 sur 3DS, soit presque 1 an après la sortie de la Nintendo Switch, malheureusement beaucoup de gens ont donc fait l’impasse sur ce jeu. Cependant ce spin-off apportait quand même une autre vision de la licence. Puis nous avons eu le film en 2019 avec Ryan Reynolds qui campait le rôle du Pokémon jaune. Et c’est donc en ce beau mois d’octobre 2023 que la série revient, est-ce que c’était une bonne idée ? Eh bien je vous demande d’enfiler votre plus beau chapeau de détective, de prendre votre meilleure loupe et votre plus beau carnet de notes, c’est parti pour Le retour de Détective Pikachu !

J’ai besoin d’avoir fait le 1 pour jouer au 2 ?

Cette question, tout le monde se la pose depuis l’annonce du jeu et nous allons vous faire une réponse de normand. Oui et non. Le film suffit presque à combler l’histoire du premier, alors oui il enjolive, modifie quelques évènements, mais dans la globalité c’est l’histoire du premier jeu.

Pour rappel (en très gros, le rédacteur de ce test n’a pas fait le premier jeu), Tim Goodman, un jeune étudiant, recherche son père disparu depuis peu alors qu’il enquêtait lui-même sur des Pokémons. Son père avait un Pikachu comme partenaire, que Tim va alors rencontrer et prendre comme allié lui aussi, mais il se trouve que ce Pikachu n’est pas comme les autres, il comprend et Tim comprend ce qu’il dit. Les deux peuvent alors communiquer l’un avec l’autre, mais malheureusement Pikachu est amnésique et ne peut pas aider Tim à retrouver son père, cependant il est quand même sûr d’être accro au café… ce qui n’est pas banal pour un Pikachu. Au même moment on se rend compte que certains Pokémon deviennent méchants à la suite du contact avec du Gaz R. Ils vont alors suivre l’enquête en parallèle de leurs recherches pour trouver le père de Tim.

Dans Le Retour de Détective Pikachu, le jeu démarre après cette histoire résolue de Gaz R, le maire de la ville nous remet même une médaille, mais au même moment il va y avoir un petit souci avec des Pokémons, ce qui va lancer notre tutoriel. Des micro-enquêtes, qui ne vont même pas lancer réellement le processus de jeu, une fois ce prologue lancé démarre alors notre véritable première enquête : Le Vol du Joyau.

Un joyau inestimable appelé « Goutte de l’Aurore » est volé dans le manoir du joaillier, M. Denis. Plusieurs éléments incriminent le majordome, M. Barnes, mais comme tout bon épisode de série policière, le coupable n’est jamais celui qui est désigné au début, mais surtout pas celui qui est le plus évident. Se met alors en place le réel système de jeu de Détective Pikachu, l’enquête !

C’est parti pour l’enquête Pikachu !

Votre enquête va alors démarrer sur des suppositions classiques, mais surtout sur un fonctionnement logique. Vous allez commencer par parler aux différentes personnes, puis aller sur la scène de crime. Lors d’une phase de recherche, vous aurez alors un pointeur pour désigner des éléments, rien de bien compliqué, votre icône devient différente quand vous passez sur un élément à inspecter. Tim va alors s’occuper de parler avec les êtres humains, et Pikachu va parler avec les Pokémons, ce qui est drôle c’est que justement les Pokémons eux ne seront pas traduits mais interprétés par Pikachu, il va donc raconter ce qu’ils disent tout en utilisant son langage un peu familier.

Lors de vos discussions avec les Pokémons ou les personnes, les éléments importants vont alors apparaitre en orange dans la discussion. Tout ce qui est important va alors être rangé dans votre carnet de notes, classé directement dans la bonne section pour l’enquête. Vous n’avez presque rien à faire. Une fois tous les éléments en poche pour déduire un élément de l’enquête, vous allez alors pouvoir choisir plusieurs solutions, une seule est juste (et souvent évidente), mais pas de panique, si vous vous trompez et bien Pikachu va juste vous expliquer que ça ne peut pas être la bonne solution.

Parfois, lors de ces enquêtes vous allez avoir l’aide de Pokémons extérieurs. Dans la première mission par exemple, Caninos possède un flair excellent, Pikachu va alors le chevaucher pour aller chercher de nouveaux indices. La progression des enquêtes est globalement très linéaire, vous n’avez qu’à suivre ce qu’on vous dit de faire. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez simplement demander un indice à Pikachu, parce qu’il est bien meilleur en énigme que vous.

Cependant, la fin de cette enquête ne marquera pas totalement la fin du vol de la « Goutte de l’Aurore », mais ça, nous vous laissons découvrir l’histoire par vous-même !

À propos de toi,

Vous l’aurez remarqué, le jeu ne brille pas réellement par son gameplay, il est très basique, mais surtout nous laisse vraiment spectateur du jeu plus qu’acteur, nos choix entraînant strictement aucune conséquence, la moindre erreur sera rattrapée par Pikachu qui va vous expliquer pourquoi ce n’est pas possible. Nous aurions tendance à dire que le jeu vise plutôt de jeunes joueurs, mais là aussi nous craignions que les plus jeunes attendent quand même un peu plus de gameplay, c’est vraiment à la limite du Visual Novel interactif.

Il y a certes des QTE, mais ils sont très peu nombreux et surtout très peu utiles/intéressants, ils consistent à matraquer le bouton A, et aucune conséquence sur la vitesse d’exécution, car au pire la vidéo tournera en boucle en attendant que vous réussissiez.

Il y a aussi de petites choses drôles, mais un peu agaçantes, quand Tim s’adresse à n’importe qui le premier choix de discussion disponible c’est toujours « À propos de vous, lenomdupersonnage », pour un Pokémon c’est moins formel c’est « À propos de toi, lenomdupokemon », c’est un peu lourd d’avoir toujours cette même phrase, toujours en premier choix, ça rajoute encore un effet de redondance un peu lourde.

C’est aussi le souci des énigmes, on est très dirigé, mais surtout trop facilité, on a presque envie parfois d’aller plus vite que le jeu juste pour pas qu’il nous indique la réponse par lui-même, on est frustré, alors certes du haut de notre grand âge (attention le rédacteur n’a que 33 ans) on sent que l’on n’est pas la cible totalement du jeu c’est bien dommage.

Graphiquement cependant c’est… douteux, là où le premier était une claque pour de la 3DS, il n’a pas vraiment évolué sur Switch et ce n’est pas très agréable. Si je devais le comparer à quelque chose ça serait à toute la vague de dessins animés pour les petits enfants à la TV, après 2010 voire 2020, je pense à du Miraculous, Pat’ Patrouille, Pyjamasque, vous voyez la 3D efficace mais fainéante qui se contente de décors très simples, de modèles de personnage très simples, avec peu d’expression et de mouvement. Alors certes on est habitué à ne pas être la bouche ouverte à baver devant un jeu Pokémon, mais là c’est un peu dérangeant. Les Pokémons sont globalement jolis pour le coup, c’est plus simple, car ce sont des créatures, mais les humains eux ont vite cette sensation de poupée vide sans âme. Parfois ça nous a même fait presque froid dans le dos tellement certains personnages étaient flippants à cause de cet effet de gobage dans le vide, ils ont bien un clignement des yeux, mais ultra-rapide et trop régulier, ce n’est pas humain !

Cependant, les Pokémons sont vraiment bien modélisés et surtout il y a beaucoup de Pokémons présents, on ne peut pas vous dresser une liste exhaustive, et surtout, car nous sommes obligés de garder un peu de suspense, mais on retrouve des Pokémons comme Mewtwo, Caninos, Théffroi, Brindibou, Goinfrex, Hexadron, Croquine, Magnéti… bref un beau nombre de Pokémon. Ils auront leurs doublages anglais, donc par exemple un Ramoloss parlera en disant « Slowpooooke », pour les puristes vous pourrez basculer vers la langue japonaise pour les voix, donc ceux des Pokémons aussi.

Côté musique c’est plutôt basique, mais ça effectue le travail, on appréciera du coup d’autant plus le travail sur les Pokémons. Nous n’avons pas ressenti de grandes différences en portable ou en docké, le jeu est globalement le même, souvent un peu pixélisé et peu net lors de ces petites vidéos « cinématique ». En revanche nous n’avons pas constaté de ralentissement lors de toutes nos sessions de jeu.

Conclusion 6.2 /10 C’est un peu difficile de conseiller Le Retour de Détective Pikachu, si vous êtes un adulte et que vous attendez un jeu d'enquête. Le jeu n’a vraiment que très peu d’intérêt, les enquêtes sont trop faciles et surtout ne sont qu’un enchainement de texte, vos actions n’ayant aucun n’impact sur l’enquête en réalité. Nous pensons aussi que pour un trop petit le jeu n’apportera pas assez de gameplay pour l’accrocher au jeu. Cependant si vous aimez les Visual Novels, que vous n’êtes pas allergiques à la 3D basique sans âme et que juste suivre une histoire vous plait alors le titre pourrait vous être destiné. Il n’y a cependant pas tout à jeter dans le titre, l’histoire devient intéressante dès que vous terminez le premier chapitre, ce dernier est en réalité juste un gros tutoriel, il faut juste vraiment accepter d’être dans un simple Visual Novel. Un fan de Pokémon, qui garde son âme d'enfant, sera quand même ravis de parcourir la ville de Ryme et ses alentours et de découvrir tout ces Pokémons avec qui l'on peut discuter un peu. LES PLUS Plein de Pokémons !

Plein de Pokémons ! Pikachu qui nous parle

Pikachu qui nous parle Les petites mimiques de Pikachu

Les petites mimiques de Pikachu Pikachu

Pikachu Pikachu LES MOINS Trop assisté (on ne fait pas vraiment l’enquête, parle juste pour récolter les infos pour le jeu)

Trop assisté (on ne fait pas vraiment l’enquête, parle juste pour récolter les infos pour le jeu) Trop peu d’impact de nos actions (si on se trompe, le jeu nous corrige tout de suite)

Trop peu d’impact de nos actions (si on se trompe, le jeu nous corrige tout de suite) Les 3 premières heures de jeu un peu longues pour très peu d’intérêt (un gros tutoriel).

Les 3 premières heures de jeu un peu longues pour très peu d’intérêt (un gros tutoriel). Un peu de mal à savoir à qui se destine le jeu (trop simple pour un adulte, trop peu attractif pour un enfant). Détail de la note Gameplay 0

Graphisme 0

Histoire 0

Bandes-son 0

Prise en main 0

Durée de vie/Prix 0