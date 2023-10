La franchise Star fox est bien connu des fans Nintendo malgré le dernier épisode paru uniquement sur Wii U accompagné d’avis mitigés sur sa qualité. Star fox malgré un certain nombre d’épisodes avec un certain triomphe, et pourtant, il n’a jamais fait des ventes phénoménales. Que ce soient des épisodes principaux ou des aventures secondaires, les fans sont toujours aussi téméraires bien qu’il n’ait pas réussi à frôler les plus grosses licences Nintendo en termes de vente.

L’un des essais était à la base Dinosaur Planet qui ne devait contenir aucune aventure dans l’espace, mais à la demande de Shigeru Miyato, après presque plus d’un an de développement, Rareware sera forcé de remplacer le protagoniste Sabre par Fox Mc Cloud afin pour devenir Star Fox Adventure.

Star Fox Adventure sorti sur la Gamecube en 2002 étant le dernier jeu Rareware en collaboration avec Nintendo avant d’être racheté par Windows et pour devenir juste RARE. Le jeu a quelques séquences de shoot dans l’espace, mais vous vous en éloignez très vite pour avoir une espèce de fusion entre un Zelda et Star Fox. La réalité est que le jeu Dinosaur Planet était pratiquement terminé (l’histoire, les ennemis et les boss) ce qui fait que les éléments de l’univers Star Fox ont été ajoutés de façon précipitée. Beaucoup de passages ont été virés du jeu de base, des personnages, des moments importants de l’histoire, mais n’ayant aucun rapport avec Star Fox ils ont tout simplement été supprimés, rendant l’histoire et ses personnages largement moins développés.

Certains ont essayé de répondre à son succès oubliable et c’est Dylan Cuthbert qui a travaillé sur Star Fox 1 et 2 qui pense avoir la réponse. Lors d’un interview avec VGC, Cuthbert disait que le jeu était peut-être « trop british » pour son propre bien.

« Et alors, bien sûr, celui qu’à fait Rareware, Star Fox Adventure, c’était un bon essai, mais il était trop British, il n’avait pas le côté de Starblade (un jeu dans un univers dans l’espace). Donc je pense que Star Fox est un titre très complexe, parce que si vous mettez tous ces éléments en place, ça donne cette atmosphère qu’il a besoin pour véritablement marcher. »

Qu’est-ce qu’à voulu dire Cuthbert quand il a dit « trop British » ? Nous pensons qu’il a voulu dire que la manière dont le jeu a été de base façonné était tout autre et qu’au lieu de prendre ses éléments, ils l’ont construit telle un Donkey Kong 64 ou Golden Eyes. Pourtant, étant les jeux précédemment mentionnés ont réussi leurs ascensions comme classique dans la bibliothèque des jeux N64, alors pourquoi Star Fox n’a pas mieux marché avec cette façon de penser ? Une réponse qui pourrait s’expliquer avec l’intégration trop rapide de Fox dans un univers qui ne lui appartenait pas à la base.