Analogue, réputé pour la production de consoles de jeux rétro, de la SNES à la Game Boy, vient de teasé son nouveau projet : l’Analogue 3D, une console compatible avec la Nintendo 64.

Bien que le prix et la date de sortie n’aient pas été dévoilés (2024), l’absence d’une N64 Mini officielle de la part de Nintendo et les sorites au compte-goute des jeux N64 sur le Nintendo Switch Online ouvrent la voie à un lancement potentiellement colossal pour Analogue. Cette nouvelle peut susciter des sentiments mitigés, compte tenu des défis rencontrés lors de la phase de précommande de l’Analogue Pocket. Néanmoins, c’est une aubaine pour les collectionneurs de jeux N64 qui aspirent à découvrir leurs titres préférés dans une qualité optimale.

L’Analogue 3D dispose d’une sortie vidéo 4K et est compatible avec un contrôleur sans fil 8BitDo via Bluetooth. S’appuyant sur la technologie FPGA, la console permet de jouer au niveau matériel, atténuant ainsi le décalage et les complications de sortie souvent associés aux solutions émulées. Selon Christopher Taber, fondateur d’Analogue, cette console résout les problèmes liés à l’émulation logicielle, un domaine dans lequel même Nintendo se heurte à des obstacles.

Il est important de noter que les appareils d’Analogue sont exclusivement conçus pour les cartouches d’origine, et qu’aucune ROM protégée par des droits d’auteur n’est officiellement approuvée. Bien que des fans aient déjà trouvé des moyens de jailbreaker les appareils et de charger des jeux sans cartouche, l’entreprise insiste sur son engagement à offrir des expériences de jeu authentiques.

En mettant l’accent sur les joueurs possédant une bibliothèque de classiques de la N64, tels que Mario Kart 64, Super Smash Bros. 64, Golden Eye 007 et Wave Race 64, l’Analogue 3D offre l’opportunité de revivre les moments de jeu multijoueurs les plus chers dans un rendu 4K impeccable.