San Francisco, Etats-Unis – 19 octobre 2023 – Niantic annonce aujourd’hui que Monster Hunter Now, son jeu de chasse aux monstres dans le monde réel développé en partenariat avec Capcom, a dépassé aujourd’hui les 10 millions de téléchargements plus d’un mois après sa sortie mondiale.

Pour commémorer cette réussite et remercier la communauté dévouée de Monster Hunter Now, Niantic offre à tous les joueurs un cadeau contenant 5 000 Zenny, 1 gouttelette d’errance et deux potions. Les joueurs doivent simplement entrer le code « MHNow10M » dans la boutique web de Monster Hunter Now pour recevoir la récompense. Un « Pack de téléchargements 10M » sera également mis en vente pour une durée limitée.

« Nous sommes ravis qu’autant de personnes du monde entier aient joué à notre jeu au cours du premier mois de sa sortie mondiale », a déclaré Kei Kawai, Chief Product Officer chez Niantic. « L’aventure de ce jeu ne fait que commencer et nous continuerons à répondre aux commentaires et à travailler dur pour apporter plus de nouveautés et de surprises à nos Chasseurs dans les mois à venir. »

« Nous sommes très reconnaissants que tant de gens aient apprécié Monster Hunter Now au cours du premier mois de sa sortie mondiale », déclare Ryozo Tsujimoto, producteur de la série Monster Hunter de Capcom. « Les joueurs du monde entier sont ravis de pouvoir avoir une véritable expérience Monster Hunter unique et décontractée dans le monde réel. »

L’équipe de Monster Hunter Now a organisé une série d’événements sur les monstres dans le jeu depuis son lancement le 14 septembre dernier, et offre la possibilité de chasser des Diablos spéciaux, des Tobi-Kadachi et des monstres Rathian exclusifs. Bien d’autres événements sont prévus pour le reste de l’année, alors gardez un œil sur le blog de Monster Hunter Now pour connaître les nouveautés.