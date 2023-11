Avec la fin d’année et le Père Noël qui approche, il semblerait qu’une nouvelle Nintendo Switch Oled est en approche… En effet selon DisTrackers, une Nintendo Switch Oled aux couleurs de Super Smash Bros Ultimate pourrait faire son entrée sur le ring.

Celle-ci inclura également un abonnement de 3 mois au Nintendo Switch Online, en plus du jeu (disponible via un code de téléchargement).

De quoi vous donnez envie de troquer votre Switch Oled Actuelle ?

Super Smash Bros. Ultimate Nintendo Switch Oled is coming soon to Walmart!

