Est-ce que 2024 (en l’occurrence, 2023) est l’année du changement pour les développeurs sur la Nintendo Switch ? Après avoir eu de belles surprises sur EA SPORTS FC 24, nous voici avec Let’s Sing 2024 Hits Français et Internationaux qui décide de faire peau neuve cette année. Le jeu de karaoké développé par les français de Voxler et édité par Plaion revient avec une nouvelle formule. Disponible le 07 novembre 2023 au prix de cinquante-cinq euros (sur l’eShop), a-t-il de quoi nous faire casser la voix ?

Musique, et que chacun se mette à chanter

Let’s Sing 2024 Hits Français et Internationaux est un jeu de karaoké. Le concept est plutôt simple : à l’aide de votre micro (ou bien d’une nouvelle application disponible gratuitement sur Internet), vous allez chanter vos titres préférés.

Une fois n’est pas coutume, Let’s Sing 2024 Hits Français et Internationaux est disponible en kit. Il faudra télécharger les chansons françaises à l’aide d’un code pour pouvoir y jouer tout en pensant à mettre à jour le jeu ensuite.

Cette année, la licence fait presque peau neuve. Vous avez toujours quarante chansons mais le jeu a subi une totale refonte de son interface et de ses modes. Au revoir aux modes Mixtape, Legend ou encore Let’s Party, cette année marque l’arrivée d’un mode carrière, d’un « Passe VIP » ainsi que d’un mode online plus poussé.

Le mode carrière nous place dans la peau d’une future star qui rêve d’accéder aux sommets de la musique. Épaulée par Mademoiselle Young (plutôt Mesdemoiselles mais nous ne voulons pas vous divulgâcher), nous allons essayer de grimper les échelons afin de devenir le plus grand chanteur de tous les temps.

Ce mode est assez drôle, avec des personnages totalement délirants, des personnalités clichés qu’il ne faut surtout pas prendre au premier degré. Malgré les traits grotesques de certains évènements, nous nous sommes bien amusés.

Ce mode nous fera chanter en duo, nous entraînera sur certains refrains et est une alternative assez amusante aux autres modes traditionnels. Le jeu nécessite une bonne maîtrise de la setlist car autant parfois nous avons le choix de la chanson, autant à d’autres moments la chanson est imposée.

Outre la carrière, Let’s Sing 2024 Hits Français et Internationaux renoue avec le mode classique et les modes à plusieurs en mode local. Il est toujours agréable de chanter en soirée avec ses amis même si la détection des micros à plusieurs dans une même pièce peut jouer des tours, surtout en duel.

Dans la vallée, oh oh…

Nous nous sommes très bien amusés avec le mode Feat qui nous amène à chanter à tour de rôle et à parfois faire les harmonies pendant que le coéquipier chante le lead. C’est juste dommage que le jeu ne nous indique pas, à l’image de ce qu’avait pu faire The Beatles: Rock Band, qui chante les harmonies et qui chante le lead.

Nous nous retrouvons parfois un peu perdus à chercher la tonalité là où une petite phrase ou un petit élément aurait pu s’afficher pour nous prévenir que nous chantons l’harmonie.

Dans cet opus, le mode online prend aussi une grande place. Il y a à la fois un online avec uniquement les joueurs de sa région, idéal pour jouer aux chansons francophones, mais aussi un mode online international. Le principe est simple, il consiste à défier les adversaires sur des chansons triées aléatoirement par le jeu.

Il y a bien des thématiques, comme « Rap 80s » mais la setlist n’est pas assez fournie pour l’instant pour respecter les thématiques. Pendant « Rap 80s » nous avons dû chanter Heart of Glass de Blondie ou Royals de Lorde, des chansons vraiment loin du thème.

Nous n’avons pu pour l’instant que nous confronter à des bots dans ce mode. Des bots assez mal réglés qui réussissent à faire des comebacks improbables à chaque fin de partie et qui nous déroutent dans notre progression.

Balance ton passe (VIP)

Let’s Sing 2024 Hits Français et Internationaux arrive aussi avec un « Passe VIP ». Nous ne savons pas trop à quoi il équivaut pour l’instant. Nous avons pu apercevoir un pass cosmétique qui permet de personnaliser notre avatar mais aussi quelques chansons rajoutées dans notre playlist.

Nous avons aussi lu que l’accès aux modes onlines avec ce pass serait « illimité ». Si un pass à la Just Dance ne nous dérange pas (même si nous ne validons pas de payer un jeu en kit), nous sommes en revanche plus sceptiques concernant ces limitations du mode online. Nous n’avons pas pu voir comment cela fonctionne dans les faits.

La setlist de Let’s Sing 2024 Hits Français et Internationaux est variée et est vraiment conçue pour plaire au plus grand nombre. Les vieux de la vieille pourront se rattraper sur du David Bowie ou du Queen, les un peu plus vieux auront du Zazie ou Manau, alors que les plus jeunes auront du BTS ou Billie Eilish.

Cette setlist, complétée par le « passe » (nous avons pu voir du Timbaland ou Culture Club), est vraiment consensuelle et pourra intéresser un public assez large. Néanmoins, si nous retirons les chansons du « passe », la setlist de Let’s Sing 2024 Hits Français et Internationaux pourra sembler un peu creuse pour les plus anciens.

Nous avons donc un avis assez mitigé concernant le jeu. D’un côté, les changements sont salvateurs et le « passe » apporte un vrai plus qui sera complété au fur et à mesure, d’un autre, ça nous fait mal au cœur de savoir qu’il faut un abonnement pour avoir un jeu de qualité. De plus le prix de base est déjà très élevé et pourrait refroidir beaucoup d’ardeur, surtout pour seulement quarante chansons. (Plus d’un euro la chanson !)

Les graphismes sont assez neutres, nous débloquons au fil de nos parties de nouveaux éléments pour débloquer notre avatar mais il y a des textures parfois ratées. Ce n’est cependant pas le plus important dans ce type de jeux.

Conclusion 6.5 /10 Cette nouvelle monture de Let’s Sing 2024 Hits Français et Internationaux nous laisse sur une sensation assez mitigée. D’un côté, le mode carrière est assez amusant et nous nous sommes amusés à jouer seuls ou avec des amis, mais de l’autre, l’ajout du « Passe VIP » (demandé par les joueurs) nous donne cette mauvaise sensation d’un jeu en kit pas encore complet mais pourtant indispensable pour une expérience optimale. LES PLUS Un renouveau qui fait du bien

