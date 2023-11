L’équipe de Microids, que l’on ne présente plus, refait parler d’elle avec un nouveau jeu Switch ambitieux : Warm Snow. Ce jeu a pour principal but de se mêler à la dure concurrence dans le monde des jeux de type roguelite. L’ambition de Microids est de nous proposer un jeu nerveux avec de vastes possibilités. Alors, pari réussi ?

« Vivre la grande aventure de la neige en été ! » Olaf, de La Reine des neiges

Avez-vous déjà rêvé de vivre la grande aventure de la neige en été comme Olaf de La Reine des neiges ? Ou peut être simplement de faire du ski en short ? Eh bien, c’est un peu ce qu’il se passe dans le monde de Warm Snow (ou « neige chaude » en anglais). En effet, en l’an 27 de l’ère Longwu, une étrange neige chaude s’est mise à tomber, transformant tout le monde, ou presque, en monstres. Étrangement, votre personnage, Bi An, n’a pas été altéré par cette neige maudite. Pourquoi une telle malédiction ? C’est de la faute des 5 grandes maisons censées protéger le monde ! Elles ont petit à petit été rongées par la corruption. Ce sera donc à nous, dans la peau du mystérieux guerrier Bi An, de réparer leurs erreurs.

Vous l’avez compris, le monde compte (encore) sur nous pour le sauver. Le scénario de base est simple mais clair. En revanche, l’univers, lui, est bien plus flou. Des personnes nous parlent sans qu’on sache réellement qui elles sont. De même que nous croisons de temps à autre ce qui semble être des divinités sans plus d’explications que cela. On ne sait pas non plus pourquoi notre personnage n’est pas affecté par la terrible malédiction de la neige chaude. Nous avons l’impression de naviguer dans un univers qui n’est pas finalisé, et cela fait d’autant plus chuter notre niveau d’immersion dans le jeu. Et quand nous avons droit à quelques explications, certains textes sont tronqués ou écrits trop petits pour qu’on les voit. Bref, ce n’est pas clair tout cela.

Un gameplay nerveux et classique

Concernant le gameplay, c’est assez nerveux et classique. Nous parcourons différents lieux, les uns après les autres, avec à la fin de chaque chapitre, un boss. Chaque fois que vous parcourez un lieu, il vous faudra choisir votre prochaine destination en sachant la récompense qu’elle contient. Mais parfois, la même récompense attend notre héros, quel que soit le choix réalisé. C’est un peu frustrant.

Ces récompenses sont de différents types : des âmes bleues qui sont la monnaie du jeu, de la récupération de vie, une arme, une relique ou une compétence. Parfois, pour obtenir votre gain, il faudra également vaincre un ennemi plus coriace, sorte de demi-boss. Ainsi, plus nous avançons, plus nous devenons forts. Mais si nous sommes vaincus c’est retour à la case départ ! Là encore, le jeu ne nous donne pas d’explications scénaristiques à ce phénomène mais passons. Une fois revenu à notre point de départ, nous pourrons dépenser des points durement gagnés lors de notre dernière tentative afin de nous donner un avantage lors de notre prochaine sortie. Nous sommes donc bel et bien dans un roguelite.

Pour vaincre nos ennemis, nous sommes munis d’une épée principale et de plusieurs épées que nous pouvons lancer sur les créatures de la neige chaude. Au fur et à mesure, nous obtiendrons un nombre important d’épées, nous permettant de faire des dégâts à distance. Si nous n’avons plus d’épées en main, nous disposons d’un pouvoir de rappel. En rappelant nos épées, celles-ci vont revenir dans notre main en faisant des dégâts sur leur passage. Mais évidemment, ce rappel ne peut être utilisé en permanence. Il faudra attendre une quinzaine de secondes entre chaque utilisation. Sinon, il nous faudra aller récupérer nous-mêmes nos épées par terre ou sur le cadavre de nos ennemis. Le petit hic de ce système de lancer d’épées est que nous ne maîtrisons pas la destination de notre lancer. Notre épée va se loger dans le corps de l’ennemi le plus proche alors que peut-être, nous aurions préféré qu’elle fasse des dégâts sur une autre créature.

En plus de nos lames aériennes, nous pourrons utiliser notre épée en tant qu’attaque principale plus conventionnelle. Enfin, nous pourrons effectuer une ruée afin d’éviter les projectiles ou les ennemis. Pour diversifier nos possibilités, il nous sera aussi possible d’activer un pouvoir si nous avons une relique. Notre personnage est capable de porter jusqu’à 4 reliques, dans 4 emplacements différents. Ces emplacements ont une grande importance car selon l’emplacement choisi, la relique débloquera une capacité différente. Le premier emplacement permet d’obtenir un pouvoir actif alors que les autres nous donneront un pouvoir ou une amélioration de manière passive. Chaque relique possède donc 4 facettes différentes. Il faudra donc choisir judicieusement celle qui sera la plus adaptée à ce moment-là.

Si malgré les potions de soin dont nous disposons et les différentes armes, capacités ou objets obtenus nous venions à périr, ce n’est pas grave, nous pourrons refaire une tentative. Mais avant cela, il sera possible de dépenser des points de capacité dans un grand arbre de compétences.

Pour résumer, le gameplay de Warm Snow est quelque peu classique. Ce qui va faire la différence, ce seront les choix d’améliorations et de compétences que nous ferons lors de chaque tentative de sauvetage du monde. Finalement, on espère simplement « tomber » sur l’objet ou la capacité qui nous permettra d’aller le plus loin possible. Car très vite, les boss vont devenir difficiles à tuer si nous n’obtenons pas d’amélioration. Encore une fois, cela a un petit côté frustrant car nous n’avons pas spécialement l’impression qu’il faut beaucoup de « skill » pour gagner, mais simplement un peu de chance au tirage. Remarque, c’est peut-être ceux qui n’ont pas de « skill » qui disent ça…

Une autre frustration au niveau du gameplay concerne les patterns des boss. Nous avons eu l’impression que le même schéma se reproduit régulièrement, quel que soit le boss. Celui-ci alterne les phases où il nous fonce dessus puis où il nous tire dessus à distance ou appelle d’autres ennemis. Finalement, pour conclure sur le gameplay, c’est plutôt bon en soit, mais nous aurions aimé le petit quelque chose en plus qui nous fait vibrer.

Enfin, les graphismes du jeu sont quant à eux de très bonne facture. Parfois sombres, parfois très colorés, les lieux et personnages sont quant à eux assez diversifiés visuellement.

Conclusion 6.3 /10 Warm Snow possède pas mal d'atouts pour séduire les joueurs de Nintendo Switch. Les graphismes sont plutôt intéressants et le jeu est bien nerveux. Cependant, la concurrence des autres jeux du même type, à savoir Roguelite, lui font de l'ombre. L'univers brouillon, la lisibilité du texte et l'impression de déjà-vu des différents patterns des boss nous empêchent de véritablement accrocher au jeu. Alors, si vous êtes fan de jeux de ce type et que vous êtes en manque, Warm Snow saura vous divertir. En revanche, si ce n'est pas le cas, vous trouverez bien mieux dans le même genre. LES PLUS Des graphismes attrayants De grosses possibilités de personnalisation de son expérience de jeu Un jeu nerveux LES MOINS Un univers brouillon Des textes pas toujours lisibles Des patterns de boss qui ont du mal à se renouveler

