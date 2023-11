De nouveaux pilotes, un nouvel environnement de course inspiré de la Reine des neiges de Disney, de nouvelles compétences et plus arrivent dans la dernière mise à jour de contenu « Libérée, délivrée » de ce jeu de course et de combat !

PARIS, FRANCE – Le 16 novembre 2023 – Aujourd’hui, Gameloft, leader dans le développement et l’édition de jeux, a annoncé que la mise à jour de contenu de la saison 5, « Libérée, délivrée », pour Disney Speedstorm sera disponible le 30 novembre sur Nintendo Switch™, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation®4 (PS4®), PlayStation®5 (PS5®), PC, iOS et Android. La dernière saison de cette expérience de courses et de combats, inspirée par la Reine des neiges de Disney, ajoutera au jeu de nouveaux pilotes, de nouvelles compétences, de nouveaux équipiers et un nouvel environnement de course, Arendelle.

La mise à jour de la saison 5 de Disney Speedstorm inclut :

Cinq pilotes inspirés de la Reine des neiges, y compris Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et Hans.

De nouvelles compétences comme la saisissante magie de glace d’Elsa, la compétence spéciale d’Anna Dégel d’amour et la rafraîchissante Chute de neige d’Olaf.

Un nouvel environnement de course, Arendelle, rempli de dangers glacés et d’autres spécificités uniques propres au circuit.

Quinze nouveaux équipiers de la franchise de films La Reine des neiges, y compris Sven, Bruni, Grand Pabbie, Oaken, le duc de Weselton, et bien d’autres.

Des pilotes bonus : Oswald, Ortensia et un pilote bonus qui reste à dévoiler.