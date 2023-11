Sorti initialement en mars 1996, Super Mario RPG est le résultat d’une collaboration entre Square et Nintendo. De renommée mondiale, le titre n’avait jamais été édité en Europe et n’a jamais eu de traduction française officielle. Pourtant, 27 ans plus tard, nous avons la surprise de voir cette pépite renaître dans un format beaucoup plus moderne. Et dire que c’est potentiellement grâce à ce titre que Paper Mario est né ! Que nous réserve la réapparition de ce titre ?

Du neuf avec du vieux

La première chose frappante est l’intégrité vis-à-vis du jeu original. Que ce soit la toute première scène du jeu jusqu’au tout premier affrontement, tout est exactement identique au jeu de 1996 à une différence près : l’évolution graphique est fantastique. Suffisamment soigné pour être un jeu rétro modernisé, mais pas trop pour que la nostalgie puisse remonter et rappeler de bons souvenirs. Nintendo s’est permis dans le remake de cet opus d’ajouter de petites cinématiques qui viennent embellir le jeu et lui donner un aspect neuf et soyeux. À côté de cela, les animations et l’humour de l’époque ont été conservés et nous avons été ravis de voir que cela faisait toujours mouche. Super Mario RPG n’a pas pris une ride sur ces aspects. Même si tout le monde n’aura pas les références aujourd’hui, les easter-eggs de l’époque sont toujours présents et contribuent à la nostalgie sans pour autant vous crier au visage qu’il s’agit d’une référence.

Au niveau gameplay, comme le titre l’indique, nous sommes sur un RPG des plus classiques. Hormis les passages sur la carte du monde, la vue est en 3D isométrique et vous contrôlez librement Mario dans toutes les directions sans être restreint à du déplacement case par case. Votre équipe est composée de plusieurs personnages (Mario, Malow, Geno, Bowser et Peach), chacun avec son équipement, ses points de vie et ses compétences. A l’époque, c’était d’ailleurs la première fois que vous pouviez incarner Bowser en tant que personnage jouable et allié à Mario. Cependant, votre équipe active n’est composée que de 3 de ces membres. L’avantage néanmoins est que toute l’équipe gagne le même montant d’expérience, même ceux qui ne participent pas aux combats et même s’ils sont K.O. Contrairement à beaucoup de RPG, votre mana (qui ici est représenté par des fleurs) est commun à l’équipe, ce qui ajoute un certain aspect stratégique dans la gestion de vos compétences en combat. Vous pouvez utiliser des objets pour restaurer le nombre de fleurs à votre disposition et ainsi continuer à profiter de vos compétences.

Le sens du timing

Tous les combats se déroulent en tour par tour et vous avez le choix entre plusieurs actions : attaquer, utiliser une compétence ou utiliser un objet. Vous pouvez également fuir ou vous défendre mais entre nous, ces options sont rarement utilisées. Un des aspects les plus plaisant du jeu est l’immersion qu’il vous offre dans la gestion des combats. Lors d’une attaque ou l’utilisation d’une compétence, vous avez la possibilité d’appuyer sur le bouton A pour exécuter un coup plus puissant. Ce timing est généralement indiqué par votre personnage avec la brève apparition d’un petit point d’exclamation. Il faut néanmoins avoir le bon timing et appuyer au bon moment pour que cela fonctionne correctement. Petit ajout de cette version Switch, avoir le timing parfait sur une attaque vous permet d’infliger des dégâts supplémentaires à votre cible principale mais également de répliquer une portion de ces dégâts aux autres cibles. Cela réduit drastiquement la durée de certains combats si vous parvenez à ne pas vous louper sur vos attaques. La petite difficulté du jeu qui a été conservée de l’original est que chaque arme équipée par un personnage a un timing qui lui est propre. Vous devez donc connaître le bon timing de chaque personnage pour optimiser vos dégâts mais également le bon timing de son arme. Sur la même base, vous pouvez réaliser une défense parfaite si vous appuyez sur A au bon moment lorsqu’une attaque ennemie vous touche et ne subir aucun dégât. En cas de réussite partielle du timing, votre attaque sera légèrement renforcée mais pas en zone et votre défense diminuera quelque peu les dégâts mais ne les annulera pas.

Un des ajouts principaux de ce remake est la jauge de réussite. À chaque coup porté ou défense effectuée avec le bon timing (même s’il n’est pas parfait), vous venez remplir une jauge. Plus vous réussissez vos timings à la chaîne, plus vous recevez de bonus et plus votre jauge se charge vite. Les bonus sont liés aux personnages composants votre équipe, chacun venant booster une caractéristique de base parmi : attaque physique, attaque magique, défense physique, défense magique et vitesse. Vous obtenez donc 3 de ces bonus pour votre équipe tant que vous conservez votre combo de timing réussis consécutifs. En cas d’échec sur une action (que ce soit une attaque, une compétence ou une défense), la jauge ne se vide pas, mais vous perdez les bonus de timing consécutifs. Les bonus s’activent dès deux timing consécutifs réussis, puis deviennent renforcés lors de la 3ème chaîne et offrent le maximum à partir de 5 combos. Cela permet aux joueurs qui ont du mal avec cette mécanique de ne pas se retrouver trop pénalisés en cas d’échec répétés. La fonctionnalité principale liée à la jauge de réussite est lorsqu’elle atteint les 100% de remplissage. Vous pouvez alors choisir une nouvelle action qui va combiner la force des trois personnages composant votre équipe. En échange de toute la jauge, vous avez donc la possibilité d’utiliser une grosse attaque de zone, une attaque ciblée sur un adversaire unique ou encore soigner intégralement tous les membres (même ceux hors combat). Une aide un peu trop puissante mais qui s’intègre parfaitement dans le titre sans pour autant le rendre déséquilibré.

Des nouveautés agréables

Bien que le cœur principal du jeu soit conservé, il a été simplifié sur quelques aspects pour le rendre plus accessible. Ainsi, les sauvegardes ne sont plus limitées à des emplacements précis dans le jeu, mais une sauvegarde automatique a lieu à chaque changement de carte, ce qui aide à être un peu plus permissif en cas de Game Over. La navigation sur la carte est elle aussi bien plus aisée et plus confortable qu’à l’époque. Vous aurez la possibilité de vous téléporter depuis n’importe quel endroit dans n’importe quel lieu déjà visité une fois. Les interfaces et le menu ont été intégralement repensés pour être plus intuitifs et plus agréables. Malow dispose d’une compétence appelée Mentaliste qui vous permet de scanner un ennemi pour afficher ses points de vie, ses faiblesses et, si vous appuyez sur A au bon moment, de lire ses pensées. Toutes ces informations sont consignées dans un bestiaire et une petite coche verte apparaîtra pour vous indiquer si vous avez tout appris sur l’ennemi en question (donc lu dans ses pensées). Même si ces éléments sont peu utiles pour progresser, ils viennent contribuer à l’ambiance humoristique globale du jeu, avec souvent des petites phrases drôles voire stupides qui ne manqueront pas de décrocher quelques sourires.

Cependant, ce remake Switch apporte bien quelque chose de nouveau par rapport au titre original : un New Game +. Après avoir terminé le jeu et en relançant votre sauvegarde, vous obtiendrez une information à ne pas négliger et qui vous entraînera dans des lieux déjà visités. Vous devrez être attentifs aux dialogues et vous rappeler de votre aventure. Si la mémoire ne vous fait pas défaut, vous aurez alors l’occasion de pouvoir mettre votre skill et votre sens du timing à rude épreuve car les ennemis que vous affronterez seront bien plus forts, bien plus sournois et bien moins permissifs car toute erreur sera fatale. Si la difficulté excessive vous rebute, vous pourrez tout de même vous rabattre sur le boss optionnel caché déjà présent à l’époque : Cristax. Avec un énorme clin d’œil à la série Final Fantasy de Square, que ce soit dans le design ou même la musique, on sent encore aujourd’hui à travers ce remake le mélange parfait des deux univers, en particulier avec ce boss.

Un Mario rétro sur son 31

Super Mario RPG sur Switch est parfaitement sublimé, que ce soit dans les musiques remasterisées ou dans l’amélioration des graphismes et l’ajout de cinématiques. On sent évidemment que le titre n’est plus tout jeune de par son côté un peu rigide quelques fois, notamment sur certains timings d’attaque ou de défense, mais tous les petits ajouts de confort viennent gommer de petits défauts à droite et à gauche et offrent une expérience de jeu très agréable. Malgré le travail réalisé, nous pourrons tout de même reprocher son prix. L’histoire principale pouvant se terminer en un peu moins de 15 heures dans cette version, vous pouvez tenter de prolonger l’expérience en tentant de découvrir tout ce que cache cet univers mais n’escomptez pas doubler la durée de vie.

Conclusion 8.7 /10 Super Mario RPG est un J-RPG de ce qu’il y a de plus classique, avec une dose d’humour débordante et des idées qui à l’époque ont révolutionné le gameplay. L’amélioration graphique est ce qu’il y a de plus notoire mais les petites fonctionnalités supplémentaires viennent apporter de la fraîcheur au titre et prendre par la main tous ceux qui n’ont pas encore pu découvrir cette pépite. La seule chose qui laisse un léger goût amer, c’est son prix. Mais si vous parvenez à ne pas vous arrêter à cela, vous avez de quoi passer un très bon moment avec une histoire originale où Bowser n’est finalement pas si méchant que ça. LES PLUS L’amélioration graphique en comparaison avec l’original

L’amélioration graphique en comparaison avec l’original Les cinématiques apportent un vrai plus et une autre âme au jeu

Les cinématiques apportent un vrai plus et une autre âme au jeu Tout le contenu original est conservé à l’identique

Tout le contenu original est conservé à l’identique L’humour omniprésent tout au long de l’aventure

L’humour omniprésent tout au long de l’aventure Une difficulté adéquate (déjà bien dosée à l’époque)

Une difficulté adéquate (déjà bien dosée à l’époque) Des fonctionnalités qui apportent un vrai confort (même si pas indispensables)

Des fonctionnalités qui apportent un vrai confort (même si pas indispensables) Le New Game + qui apporte de la nouveauté et une vraie difficulté LES MOINS Un New Game + réellement exigeant face aux boss, un peu trop quand même

Un New Game + réellement exigeant face aux boss, un peu trop quand même Certains timings sont durs à respecter et il n’y a pas de calibrage

Certains timings sont durs à respecter et il n’y a pas de calibrage La durée de vie en ligne droite pour un jeu solo à ce prix en 2023 Détail de la note Scénario 0

Gameplay 0

Musiques 0

Graphismes 0

Durée de vie 0

Accessibilité 0

Fun 0