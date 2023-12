New York, Etats-Unis – 05 décembre 2023 – Avis aux amateurs de jeux vidéo rétro, Atari et Digital Eclipse sortent aujourd’hui une mise à jour gratuite de leur compilation de classiques, Atari 50 : The Anniversary Celebration. Cette mise à jour de Noël vient ajouter 12 nouveaux jeux ! Les joueurs pourront (re)découvrir des grands classiques d’Atari, des « homebrews » créés par la communauté, mais également de vieux prototypes perdus il y a bien longtemps !

La liste complète des jeux ajoutés pour la mise à jour de Noël inclue des fans favorites comme Maze Craze, MotoRode, et Super Football, ainsi que des prototypes comme Aquaventure et Save Mary. D’autres extensions gratuites sont prévues à l’avenir, dont certaines incluront encore plus de titres, des interviews ainsi que des goodies sur les coulisses de l’âge d’or du jeu vidéo.

Découvrez la liste complète des jeux ajoutés à cette mise à jour:

Adventure II (homebrew) 2600

Bowling 2600

Double Dunk 2600

Maze Craze 2600

Miniature Golf 2600

MotoRodeo 2600

Aquaventure (prototype) 2600

Save Mary (prototype) 2600

Super Football 2600

Return to Haunted House (homebrew) 2600

Circus Atari 2600

Warbirds Lynx

Atari 50: The Anniversary Celebration s’est imposée comme la nouvelle référence en matière de compilations de jeux vidéo, en explorant la riche histoire d’Atari et en la mettant en valeur grâce à une interaction dynamique avec le joueur. Créé par l’équipe talentueuse de Digital Eclipse, Atari 50 émule les huit consoles d’Atari sur une seule plateforme. Couvrant cinq décennies, la collection présente une bibliothèque variée d’œuvres publiées, d’entretiens de développeurs, d’inventions inédites, et de trésors cachés qui racontent activement l’évolution des jeux. Avec la promesse d’extensions futures, Atari démontre son engagement à préserver l’intégrité de l’histoire des jeux vidéo rétro.

L’extension de Noël Atari 50: The Anniversary Celebration est disponible dès à présent, gratuitement, via une simple mise à jour à télécharger. Le jeu de base est disponible sur Nintendo Switch, Xbox One et Series X|S, PlayStation 4|5 et PC Windows via Steam et l’Epic Game Store.