Jack Skellington arrive dans la vallée, accompagné d’un nouveau mode multijoueur et d’une Voie des étoiles royale de l’hiver saisonnière

PARIS, FRANCE – le 5 décembre 2023 – Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux, annonce la fin de l’accès anticipé et le lancement mondial de Disney Dreamlight Valley. En plus de la sortie du jeu dans sa version complète, les joueurs peuvent profiter d’une mise à jour intitulée « Le retour du Roi des citrouilles », une nouvelle aventure disponible dans le pass d’extension payant* Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time, et d’une nouvelle façon de jouer au jeu sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac avec l’arrivée de Disney Dreamlight Valley Édition Arcade sur Apple Arcade**.

« À l’occasion de ce lancement mondial, nous voulons remercier les plus de 5 millions de joueurs qui nous ont rejoints lors de l’accès anticipé », déclare Matthieu Dupont, studio manager de Gameloft Montréal. « L’engagement et les retours de notre communauté ont joué un rôle clé dans l’ajout de personnages et de fonctionnalités dans Disney Dreamlight Valley. Et que vous arriviez tout juste dans la vallée ou que vous retiriez assidûment les Épines nocturnes depuis plus d’un an, nous sommes impatients de pouvoir vous offrir du nouveau contenu. »

La version complète bénéficie d’une nouvelle mise à jour qui permettra aux détenteurs du jeu de base de rencontrer Jack Skellington du film Disney L’Étrange Noël De Monsieur Jack de Tim Burton. Cette mise à jour inclut également le très attendu mode multijoueur*** qui permet de 2 à 4 joueurs, vous compris, de visiter la vallée d’un ami et d’explorer, trouver et échanger des objets, et même acheter des articles dans le Magasin de Picsou. Enfin, une nouvelle Voie des étoiles royale de l’hiver comprenant des items cosmétiques de saison se déroulera jusqu’au 24 janvier 2024.

Le pass d’extension Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time lancé aujourd’hui permettra aux détenteurs du jeu de base de mettre le cap sur l’Île de l’Éternité et de découvrir un tout nouveau scénario. Dans ce premier acte d’une série de trois, les joueurs rencontreront de nouveaux villageois : EVE du film WALL•E de Disney et Pixar, Gaston du film La Belle et la Bête de Disney et Raiponce du film Raiponce de Disney. Les personnes qui joueront au pass d’extension dans la semaine qui suivra la sortie de Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time, Disney Dreamlight Valley : Édition Or ou Disney Dreamlight Valley Édition Arcade recevront des bonus incluant le compagnon Singe bouffon ou la Tenue royale dorée.

Enfin, cette journée marque également la sortie de Disney Dreamlight Valley Édition Arcade. Cette expérience de jeu dédiée est désormais disponible sur Apple Arcade et jouable sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac****. Cette édition inclut le jeu de base Disney Dreamlight Valley ainsi que le pass d’extension Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time, qui bénéficieront de mises à jour. Cette version n’inclut ni les Voies des étoiles saisonnières ni la boutique premium.

Disney Dreamlight Valley est disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, ainsi que sur PC sur Steam, l’Epic Games Store et le Microsoft Store, et sur Mac sur le Mac App StoreSM. Disney Dreamlight Valley Édition Arcade est désormais disponible sur Apple Arcade.

*Le jeu de base Disney Dreamlight Valley est requis pour jouer à Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time.

**Abonnement requis pour Apple Arcade.

***Peut nécessiter un abonnement en ligne pour jouer, selon les exigences de la plateforme.

****La disponibilité du jeu sur les appareils dépend de la compatibilité avec le matériel et les logiciels.