KONAMI et WayForward révèlent une nouvelle bande-annonce explosive pour Contra: Operation Galuga, présentant des personnages jouables et plus encore !

Konami Digital Entertainment B.V. et WayForward dévoilent aujourd’hui de nouveaux détails concernant Contra: Operation Galuga, le jeu d’action run-‘n’-gun très attendu qui fonce vers Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam pour début 2024. Une nouvelle bande-annonce confirme qu’un solide roster de personnages jouables et un scénario passionnant enrichiront le gameplay en défilement horizontal bourré d’action et d’adrénaline qui a fait la renommée de la série Contra depuis les années 1980.

Basée sur l’histoire et les protagonistes du jeu Contra pour arcade / NES original, la mission de Contra: Operation Galuga démarre à la suite d’une pluie de météorites sur les îles Galuga, et de leur invasion par le groupe terroriste Red Falcon. Lorsque les autres options échouent, le Corps des Marines de la Terre déploie ses soldats d’élite – Bill Rizer et Lance Bean de l’unité Contra – pour investiguer et neutraliser toute menace potentielle. Au fil du Mode Histoire, plus de six héros hardcore deviennent jouables, dont :

Bill Rizer : chef de terrain de l’unité Contra, possédant une force physique, une agilité et une force mentale exceptionnelles. Maîtrise toutes sortes d’armements et connait bien la science militaire.

Lance Bean : un tireur d’élite expert adepte des machines. A été actif en tant que guérillero avant d’être recruté dans le Corps des Marines de la Terre par Bill Rizer.

Ariana : une guerrière extrêmement talentueuse de l’archipel de Galuga. Après que son village ait été presque anéanti par l’attaque du Red Falcon, elle mène une guerre seule contre les forces ennemies.

Lucia : commandante adjointe du Corps des Marines de la Terre et également une agente de terrain talentueuse. Elle est autant compétente dans les missions de combat que dans le renseignement secret.

Lt Stanley Ironside : un vétéran qui dirige un peloton blindé dans l’armée GX. Il porte une exosuit motorisée Hercule pour compléter ses compétences de combat déjà formidables.

Probotector : robots d’entraînement autonomes utilisés par l’unité Contra. Dotés d’une technologie de pointe, ils sont tout aussi compétents sur le terrain que leurs homologues humains.

En complément du Mode Histoire et du Mode Arcade, Contra: Operation Galuga comprendra un Mode Défi, qui proposera 30 missions palpitantes à surmonter. Ces missions demanderont notamment aux joueurs de faire du speedrunning à travers les niveaux, de se battre avec des munitions limitées ou encore de survivre à des hordes ennemies sans relâche.

Pour améliorer leurs chances, les joueurs pourront également booster leurs capacités grâce à la Boutique d’Avantages, où ils pourront utiliser des crédits in-game (pas de microtransactions) pour améliorer les capacités d’un personnage, démarrer un niveau avec des armes spécifiques, augmenter l’invincibilité après les respawns et gagner d’autres bonus utiles. Jusqu’à deux Avantages pourront être équipés par joueur.