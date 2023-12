Le nouveau volet de la saga culte Monster hunter arrivera en 2025

Aujourd’hui, à l’occasion des Game Awards 2023, Capcom, l’un des principaux développeurs et éditeurs mondiaux de jeux vidéo, a annoncé Monster Hunter Wilds™. Ce nouvel épisode dans la série maintes fois primée Monster Hunter™ est en cours de développement avec une sortie prévue en 2025 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

« Nous sommes ravis d’annoncer Monster Hunter Wilds aujourd’hui et de révéler le nouvel opus de la saga Monster Hunter aux fans du monde entier », a déclaré Ryozo Tsujimoto, producteur de la série Monster Hunter. « Notre équipe travaille avec passion pour créer la meilleure expérience Monster Hunter à ce jour et nous sommes impatients de jouer avec les Chasseurs de monstres du monde entier à sa sortie en 2025. D’ici là, nous vous donnons rendez-vous à l’été 2024, où nous aurons plus d’informations à partager avec vous. »

La série Monster Hunter célèbre son 20ème anniversaire cette année. Depuis 2004, ces Action-RPG plébiscités à travers le globe, jouables en solo ou en coopération, ont atteint la barre des 95 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Dans ces jeux, les joueurs chassent des ennemis imposants, voire colossaux, dans de vastes environnements naturels. Chaque monstre représente un défi unique, et les joueurs doivent donc planifier leurs traques avec soin, former des groupes avec leurs amis et utiliser tout ce qui est à leur disposition pour survivre à ces quêtes passionnantes. Après avoir vaincu leur proie, les chasseurs peuvent récolter sur celle-ci les éléments nécessaires pour fabriquer de l’équipement et améliorer leur arsenal en vue des défis à venir.

Tous ceux qui attendent avec impatience le prochain titre peuvent commencer leur voyage dès aujourd’hui en récupérant Monster Hunter: World™, son extension Iceborne™ ainsi que sa master Edition qui regroupe le jeu + extension à des prix très avantageux sur les différents stores en ligne dédiés.