Train Valley 2: Community Edition a été édité par BlitWorks et est sorti sur notre chère Nintendo Switch le 23 novembre dernier. Le monde du chemin de fer fascine bon nombre de personnes. Voyons si cet opus va nous permettre de nous projeter dans ce monde.

Un gameplay plutôt classique

Pour chaque niveau, vous allez devoir remplir un certain nombre d’objectifs pour pouvoir le valider. Il va falloir respecter un temps donné, certaines contraintes de construction et de déconstruction.

Le fait d’atteindre ces objectifs va vous permettre de gagner plus ou moins d’étoiles. Vous avez un maximum de 5 étoiles à gagner par niveau.

Dans chaque niveau, la ville ou les villes auront besoin d’un certain nombre de ressources différentes : des animaux, du blé, du bois, des pneus, du lait…. Pour cela, vous allez devoir développer des lignes de chemins de fer et gérer va-et-vient des locomotives afin de faire parvenir le personnel aux différentes structures et de faire parvenir les ressources aux bons bâtiments. Mais, aussi, afin d’éviter les collisions qui coûteront cher voire très cher si elles arrivent.

Par la suite, vous pourrez faire évoluer vos locomotives de façon à transporter plus de ressources ou plus de personnel pour les différentes usines à la fois. Il va donc falloir penser réseau et cheminement afin d’être le plus efficace possible en termes d’utilisation de rails mais aussi afin de pouvoir réussir à acheminer les personnels et les matières premières fabriquées aux bons endroits.

Parfois, vous aurez besoin de détruire des environnements : roches, arbres… de façon à pouvoir construire vos voies le plus efficacement possible.

Un jeu peu intuitif mais…

La prise en main de Train Valley 2: Community Edition sur Nintendo Switch est vraiment difficile. En effet, il faudra parfois s’y reprendre à plusieurs fois pour réussir à construire les rails comme nous le souhaitons. Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte dès le début de la partie, ce qui ne rend pas forcément le jeu très intuitif et agréable de prime abord. D’autre part, vous serez obligés de refaire certains niveaux pour des erreurs de construction qui vous obligeront à avoir recours à la destruction, ce qui parfois vous empêchera d’atteindre le nombre maximum d’étoiles. Ensuite, la relation entre les différents bâtiments n’est pas toujours claire d’entrée de jeu. Il n’y a pas de possibilité de mettre le jeu en pause de façon à analyser la map et ces mêmes relations entre bâtiments pour établir notre stratégie de jeu et de construction, ce qui est regrettable.

Cependant, à noter qu’une fois cette première impression passée et avec un peu de persévérance le jeu s’avère très agréable à parcourir. Il faudra se creuser les méninges pour réussir tous les niveaux qui pour certains seront de vrais casse-têtes.

Un nombre de maps important

Au niveau de la durée de vie, le jeu propose un grand nombre de maps avec des défis divers et variés. Nous avons pris plaisir à parcourir les environnements proposés qui ont eux aussi une grande variété. Cela permettra aux joueurs de ne pas s’ennuyer sur un seul type de map.

Train Valley 2: Community Edition propose une difficulté grandissante au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu. Cela est très intéressant et va nous demander beaucoup de réflexion. D’autre part, le jeu est agréable en mode docké mais il est difficilement jouable et peu lisible en mode portable. Les environnements et les éléments sont alors vraiment petits et cela rend plus difficile la réalisation des différents objectifs.

À savoir que le jeu nous proposera de parcourir les différentes ères ferroviaires.

Les graphismes proposés sont plutôt jolis. Le tout est accompagné par une musique calme et relaxante. Cela rendra le parcours ferroviaire vraiment agréable.

Train Valley 2: Community Edition est proposé sur le Nintendo eShop au prix de 24,99€.

Conclusion 7.2 /10 Le jeu Train Valley 2 est une belle proposition de casse-tête ferroviaire. La quantité de maps proposées vous permettra de rentabiliser le titre par le temps passé dessus. Cependant, il faut noter qu’il faudra une certaine persévérance pour réussir à prendre le jeu en main et notamment le système de construction et de destruction des voies. LES PLUS Quantité importante de maps proposées

