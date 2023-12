Pour fêter le 34ème anniversaire de la célèbre série SaGa, SQUARE ENIX a organisé un livestream spécial afin de dévoiler le futur SaGa Emerald Beyond

Paris, le 15 décembre 2023 – Aujourd’hui, SQUARE ENIX® a diffusé le livestream du SaGa Glimmerfest 2023 à l’occasion du 34ème anniversaire de la série. L’équipe de développement y a annoncé que SaGa Emerald Beyond, la toute nouvelle aventure originale de la célèbre série de RPG, sera disponible au format numérique le 25 avril 2024 sur Nintendo Switch™, consoles PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), PC (STEAM®) ainsi que sur les appareils iOS et Android.

Outre l’annonce de la date de sortie, ce livestream a permis de présenter plus en détail les différents personnages de SaGa Emerald Beyond et leur histoire. Le producteur de la série SaGa, Masanori Ichikawa, le producteur exécutif et réalisateur principal de la série Saga, Akitoshi Kawazu, et le responsable de la localisation, Neil Broadley, ont présenté Tsunanori Mido et Ameya Aisling, deux protagonistes de SaGa Emerald Beyond dotés du don, très rare, de voir les ondes d’émeraudes qui leur permettent de changer leur destin.

Tsunamori descend de la grande famille Mido, une lignée capable de contrôler des marionnettes kugutsu pour leur confier des missions. Il rejoint le Cathedral Project, un groupe d’explorateurs envoyés sur d’autres mondes pour trouver comment réparer la fragile barrière entourant sa ville et récupérer l’énergie spirituelle perdue.

Plus connue sous le pseudonyme de Yumeha Izumi, une écolière de Miyako City, Ameya est une sorcière originaire de Pulchra, qui s’est fait voler ses pouvoirs. Elle espère qu’en suivant ces mystérieuses ondes d’émeraude, elle pourra retrouver celui ou celle qui lui a dérobé son mana et devenir ainsi la plus grande sorcière de tous les temps.

Les joueurs impatients de s’embarquer dans cette nouvelle aventure peuvent ajouter le jeu à leur liste de souhaits sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et Steam pour recevoir une notification dès que les précommandes seront disponibles, l’année prochaine.

SaGa Emerald Beyond est le tout dernier opus de la série SaGa Project de SQUARE ENIX, comprenant pour le moment les versions occidentales de Romancing SaGa -Minstrel Son- Remastered, Romancing SaGa 3, SaGa SCARLET GRACE: AMBITIONS, le jeu mobile à succès Romancing SaGa Re;univerSe, ainsi que SaGa Frontier Remastered.