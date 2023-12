Super Mario Maker a connu deux jeux à succès, et certains fans ont souhaité que Nintendo explore quelque chose de similaire pour The Legend of Zelda.

Eiji Aonuma, producteur de la série Zelda, a évoqué cette possibilité lors d’une interview accordée à Polygon, mais a semblé l’exclure. Si Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont laissé libre cours à la créativité grâce à leurs différents systèmes de jeu, Eiji Aonuma estime que le concept de Zelda Maker ne conviendrait pas à la franchise.

Lorsque nous créons des jeux comme Tears of the Kingdom, je pense qu’il est important de ne pas faire de la créativité une obligation. Au contraire, nous introduisons dans le jeu des éléments qui encouragent les joueurs à être créatifs et qui leur donnent la possibilité de l’être, sans les y obliger. Certains veulent pouvoir créer à partir de rien, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Mais je pense que tout le monde aime découvrir sa propre voie dans un jeu, et c’est quelque chose que nous avons essayé d’inclure dans Tears of the Kingdom ; il n’y a pas qu’une seule bonne façon de jouer. Si vous êtes une personne créative, vous avez la possibilité de suivre cette voie. Mais vous n’êtes pas obligé de le faire ; vous pouvez aussi aborder le jeu de bien d’autres façons différentes. Je ne pense donc pas qu’il soit judicieux pour The Legend of Zelda d’obliger les joueurs à construire des objets à partir de rien et de les forcer à être créatifs.

Le producteur de Super Mario Maker, Takashi Tezuka, semble penser de la même manière qu’Aonuma. Il y a quelques années, il a déclaré que Zelda Maker serait » un défi à relever « . L’expérience la plus proche de Zelda en matière de création de niveaux est celle des donjons de chambre dans Zelda : Link’s Awakening sur Nintendo Switch. Les joueurs peuvent gagner des chambres (salles de donjon) tout au long de l’histoire et les arranger pour remplir des objectifs.