Qui n’a jamais rêvé d’ouvrir sa propre clinique vétérinaire pour venir en aide à nos chers animaux de compagnie ? Animal Hospital vous propose de vous adonner à votre nouvelle vocation : tenir l’ancienne clinique de votre grand-mère. Voyons si ce jeu va réussir à se démarquer des autres jeux de ce genre.

Un début plutôt classique

Nous commençons l’histoire d’Animal Hospital avec la réception d’une mystérieuse lettre nous offrant la clé dans l’ancienne clinique de notre grand-mère et nous demandant de la rouvrir et de lui redonner sa réputation d’antan. Nous ne savons pas qui est l’auteur de cette lettre.

Un défilé d’animaux aux maux divers et variés

Pour commencer, on vous fait participer à un petit tutoriel pour prendre en main les principales mécaniques du jeu.

Au début de la journée, on vous indique le programme des animaux à accueillir et à soigner.

Vous allez devoir recevoir les différents animaux, les ausculter pour trouver le mal dont ils souffrent et enfin les soigner pour qu’ils puissent repartir chez eux ou les garder à la clinique pour qu’ils recouvrent pleinement leur santé. Les animaux souffrent de maux divers et variés : puces, constipation, gaz, objets étrangers tels des épines, morsures de tiques, piqûres de moustiques, acné, rhume…

Le panel des animaux proposés va évoluer au même rythme que votre clinique. Plus vous allez développer votre clinique plus le type d’animal que vous allez accueillir va être varié.

Pour chaque type de problème, il y aura une auscultation particulière à effectuer : une observation, une écoute au stéthoscope, un test de peau, une prise de sang… et il faudra ensuite administrer le traitement adéquat : désinfectant, shampoing, médicaments, pansements, retrait à la pince à épiler… Tout cela vous sera indiqué par le jeu et il suffira de suivre à la lettre les instructions pour réussir la mission. Le jeu est très guidé ce qui permet de ne pas se tromper dans les tâches à réaliser.

À la fin de la journée, un bilan sur ce que vous avez gagné est fait. Les jours où vous devez acheter des fournitures ou agrandir votre clinique, ce bilan pourra être négatif.

Un livre d’or est présent pour résumer toutes les maladies et tous les remèdes que vous avez pu rencontrer ou utiliser au cours de vos journées à la clinique. Il est un bon moyen pour se rendre compte de notre avancée dans le jeu.

À noter que le rythme de Animal Hospital est très lent et il y a un temps d’attente entre les différents animaux dont vous devrez vous occuper. Cela rend l’expérience de jeu peu entraînante et peut nous amener à trouver le temps un peu long sur le jeu.

Animal Hospital est très simple dans sa prise en main. Le jeu sera parfait pour des enfants. En effet, pour eux, le jeu est un parfait candidat au jeu calme. Le fait de pouvoir sauvegarder à volonté peut aller de pair avec un temps de jeu contrôlé. L’enfant devra évoluer simplement en suivant les instructions données par le jeu et ainsi subvenir aux besoins des différents animaux en suivant les instructions du jeu. Il trouvera satisfaction à prendre soin de toutes ces boules de poils.

La décoration et l’évolution de la clinique vétérinaire

Afin de gagner des niveaux dans le jeu, vous devrez réaliser un certain nombre de tâches : décorer la clinique, débloquer de nouvelles salles, soigner un nombre donné d’animaux…

L’agrandissement et le développement de la clinique sont deux données obligatoires pour pouvoir évoluer dans le jeu. Au début, lors de la première mission, il nous a fallu un certain temps et fouiller l’environnement pour comprendre ce que l’on attendait de nous. Malgré nos promenades dans l’environnement de la clinique, nous n’arrivions pas à trouver la salle que l’on nous demandait de rouvrir. Après quelques recherches nous avons fini par trouver ce que l’on cherchait dans un bâtiment annexe. Nous regrettons qu’il n’y ait pas eu ne serait-ce qu’un petit indice visuel nous indiquant que quelque chose était à faire à cet endroit. Nous disions au-dessus que le jeu serait parfaitement adapté pour des enfants. Ceux-ci risqueraient toutefois d’avoir besoin d’aide sur cette partie. Cependant, une fois que l’on a trouvé le fonctionnement du déblocage des différentes salles, le jeu continue de manière fluide et agréable.

Au fur et à mesure de notre évolution dans le jeu, nous pourrons décorer notre clinique avec des meubles, des plantes, des cadres, des tapis… Cependant, le nombre d’items disponibles reste assez restreint.

Par la suite, au fur et à mesure que nous gagnerons des niveaux, nous pourrons débloquer de nouvelles salles et augmenter notre activité avec de nouvelles capacités : un laboratoire pour les prises de sang, une salle pour les électrocardiogrammes, une salle d’échographie, une salle de radio et des chambres pour accueillir les animaux qui nécessiteraient de passer une nuit à la clinique en raison de leur état de santé. Les salles sont toutes présentes dès le début du jeu mais elles ne sont rendues accessibles qu’à l’obtention d’un certain niveau. La dernière est accessible au niveau 18.

Les graphismes et la bande sonore

Graphiquement, le jeu est plutôt réussi. Il est très coloré, les animaux sont très réalistes ainsi que les décors. Une seule et même musique douce redondante accompagne le jeu. Il est possible de la désactiver si nous en ressentons le besoin.

Le jeu est proposé sur l’eShop à 39,99€. Il est totalement traduit en français.

Conclusion 5.2 /10 Animal Hospital est un jeu de gestion de clinique vétérinaire qui a de bonnes intentions mais qui montre vite ses limites. En effet, la répétitivité des tâches et le côté dirigiste du jeu amèneront à un rythme de jeu plutôt lent qui pourra ne pas convenir à tous les publics. Cependant, il sera une parfaite proposition pour les enfants car le guidage et la répétitivité des actions leur permettra d’accéder facilement à la réussite et d’être pleinement satisfaits. Le jeu propose une durée de vie assez courte puisqu’il sera possible de le terminer en 5-6 heures de jeu. LES PLUS Une gestion de clinique vétérinaire

Une gestion de clinique vétérinaire La diversité des animaux proposés

La diversité des animaux proposés L’évolution de la clinique LES MOINS La répétitivité des tâches à réaliser

La répétitivité des tâches à réaliser Le rythme lent du jeu

Le rythme lent du jeu La durée de vie assez courte Détail de la note Gameplay 0

Originalité 0

Graphismes 0

Contenu 0

Durée de vie 0