Vous vous souvenez de Jools Watsham ? Mais si le co-fondateur de Renegade Kid (Dementium, Moon, Mutant Mudds) qui s’est ensuite lancé dans son propre studio (Atooi). Après la sortie presque anonyme d’un portage de Xeodrifter et l’annonce de deux jeux de type flash sur Nintendo Switch, « Jools » fait de nouveau parler de lui.

Non, toujours pas de Mutant Mudds 2 qu’on attend depuis 2012, ni la sortie du remake de Moon au complet qu’on attend toujours en Europe (comme on a attendu des années Xeodrifter sur Wii U), non toujours pas des nouvelles du très prometteur Treasurenauts sur 3DS. On l’avait presque oublié, mais le studio Atooi refait parler de lui en septembre dernier après 3 ou 4 ans d’absence. Toujours sans aucune nouvelle sortie de jeu avec un minimum d’ambition avec avec l’annonce un nouveau portage, le FPS horreur Dementium : The Ward sur Nintendo Switch (voir ici).

Aujourd’hui, le studio annonce une nouvelle sortie en mode « shadow drops », pour bien faire le buzz, Knights of the Rogue Dungeon. Le jeu, qui n’est pour le moment pas disponible en Europe mais juste sur l’eShop US, est en fait une refonte graphique (et un peu gameplay) d’un jeu déjà disponible sur Nintendo Switch, Totes the Goat, pour deux fois moins chère (le jeu était même en promo à -50% jusqu’à … hier). En arnaque, ce mec est fort, mais vraiment il nous surprend à chaque fois en plus !

Nettoyez le Rogue Dungeon de trois chevaliers démons pendant que vous combattez dans les profondeurs dans ce donjon addictif de type voyou des créateurs de Mutant Mudds. Les chevaliers voyagent à travers les terres, déterminés à nettoyer le Rogue Dungeon des trois chevaliers démons qui s’y cachent. En constante évolution, les profondeurs souterraines exigent la maîtrise de la résurrection, du combat, de la chance, de la magie et de l’économie.

Six donjons au thème unique, infestés d’ennemis et de pièges : tous plus difficiles les uns que les autres.

Une distribution variée de chevaliers jouables : dont Sir Redmoor, Lady Steadfast, Max et Skullahad.

Boutique de mise à niveau, comprenant : des vies supplémentaires, un augmentation de puissance de chevalier, des porte-bonheur, des armures invincibles, une réduction d’impôt sur la mort et des sorts de victoire dévastateurs.