Nous sommes souvent dubitatifs quand nous voyons des jeux à cinq euros. Arnaques, free-to-play payés au prix fort, les déceptions sont souvent nombreuses quand nous nous avançons dans ce territoire. Et parfois, très rarement, il y a des jeux qui justifient ce prix, proposant des aventures créatives sans prétention, comme c’est le cas de Colored Effects. Ce dernier est développé par le Marocain Soufiane Tacherifine, alias TACSOU, et est disponible sur l’eShop depuis le 23 novembre 2023 au prix de cinq euros.

Un gameplay efficace et sans prise de tête

Colored Effects est un platformer puzzle au concept assez simple. Nous sommes un petit personnage de couleur blanche et nous devons atteindre la fin du niveau. Pour réussir à atteindre l’arrivée, nous allons devoir nous asperger de peinture.

Chaque couleur possède un pouvoir et dès que nous nous peignons d’une couleur, nous perdons la dernière que nous avions. La peinture jaune nous permet de dasher, la bleue de faire un double-saut, la rouge de tirer, la verte de créer un clone et la violette de se téléporter !

Chaque niveau est composé d’abord d’une partie puzzle, où il faudra réfléchir en amont sur la bonne démarche à suivre, avec des leviers qui ouvrent des portes, des caisses à placer aux bons endroits, des plateformes à détruire aux bons moments, des lasers à esquiver, des caisses qui reflètent nos tirs, etc.

Il faut récupérer des cristaux de couleur pour ouvrir la sortie. Le choix de la bonne peinture est crucial car certains lieux ne seront accessibles par exemple qu’avec le double-saut, et il est très fréquent de finir bloqué.

Il y a ensuite toute la partie plateformer où il faudra réussir à faire tout ce que nous avons imaginé. Les chutes sont régulières mais comme les niveaux sont assez courts, elles ne sont pas punitives. Le développeur a par ailleurs pensé à mettre des points de sauvegarde dans les niveaux qui peuvent soulager le joueur.

Nous démarrons avec une seule couleur dans notre éventail mais nous en débloquons une nouvelle tous les X niveaux avec un combat de boss. Nous allons devoir par exemple esquiver tous les tirs d’un ennemi afin qu’il nous ouvre involontairement la sortie.

Les combats de boss sont assez sympathiques et permettent de varier un peu le gameplay. Ils sont tactiques et stratégiques et nous obligent à réfléchir rapidement.

Une fois que nous aurons déverrouillé toutes les couleurs, nous aurons de nouveaux niveaux avec une bien plus grande difficulté. Il faudra réussir à atteindre l’arrivée plusieurs fois avec chacune des couleurs.

Une aventure pour cinq euros qui vaut son prix

Tout le gameplay de Colored Effects repose sur notre capacité à utiliser la bonne couleur au bon moment. C’est un jeu sans prétention vraiment sympathique qui nous fait penser à Hue tout en s’en démarquant.

Les niveaux sont plutôt rapides, la difficulté est variable et c’est exactement le genre d’expérience où nous faisons un ou deux puzzles pour nous détendre avant de partir sur un autre jeu.

La durée de vie est courte avec ses quarante niveaux mais elle reste néanmoins très intéressante pour cinq euros. Colored Effects, c’est quarante niveaux intelligemment conçus avec un temps de jeu pouvant aller de deux à trois heures en fonction de votre capacité à résoudre les énigmes rapidement.

Le jeu est intégralement traduit en français même si nous sentons par moment le côté Google Traduction. Ce n’est cependant pas gênant pour comprendre toutes les consignes qui nous sont données.

Les graphismes sont assez basiques mais nous avons apprécié ces décors simplistes qui jouent avec les couleurs. La bande-son est aussi très calme (sauf pour les boss), simple, mais elle fait bien son travail.

Conclusion 6.5 /10 Colored Effects est un jeu de puzzle platformer sans prétention, avec un concept agréable et efficace. Nous avons apprécié le level design, à la fois difficile mais jamais punitif. Pour cinq euros, c'est une expérience courte mais que nous vous recommandons pour réfléchir un peu entre deux jeux plus mouvementés. LES PLUS Un gameplay simple et efficace

Un ratio durée de vie / prix intéressant Des graphismes basiques mais sympathiques Seulement cinq euros LES MOINS Une traduction parfois étonnante

