L’attente de GRIME sur Nintendo Switch est presque terminée. Attendu pour été 2022, puis décembre 2022, le jeu arrivera finalement le 25 janvier 2024 sur l’eShop.

Le même jour, les joueurs pourront accéder au DLC (gratuit) intitulé Parting Shade.

« Les joueurs feront appel à toute leur puissance pour relever les plus grands défis de GRIME avec une nouvelle zone explorable, obligeant même les plus vétérans des joueurs de metroidvania à s’enfermer et à se battre pied à pied contre l’adversité, concluant ainsi la trilogie de longue haleine qu’est GRIME Definitive Edition. »

Détruisez… Absorbez… Grandissez… Grime est un RPG action-aventure impitoyable proposant des armes vivantes qui mutent pour changer de forme et de fonction. En déchirant ce monde énigmatique d’horreur anatomique, absorber les dépouilles de vos victimes avec un trou noir renforcera votre hôte.

Un matériau inhabituel s’effondre sur lui-même, le monde frémit, se contracte, et voilà que vous naissez. Un monde étrange, inconnu et pourtant familier s’ouvre à vous. Votre défi sera de survivre aux horreurs qui vous attendent. Explorez un environnement surréaliste, parez et absorbez tous les ennemis que vous croiserez, et servez-vous de leurs aspects contre eux tandis que vous devenez peu à peu bien plus que ce que vous étiez autrefois. GRIME vous laisse une grande liberté de gameplay, vous permettant d’améliorer uniquement les caractéristiques qui vous correspondent le mieux. En évoluant dans une variété de décors familiers, en rencontrant leurs habitants, et en découvrant la source de leur folie, vous verrez qu’il existe plus d’une façon de détruire un ennemi.

GRIME est actuellement disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, Epic Games Store et GOG.