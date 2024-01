Surement l’un des meilleurs jeux de tous les temps, en toute objectivité et humilité, Might & Magic – Clash of Heroes: Definitive Edition (notre test ici) va voir droit à une version limitée physique (oui, j’écris cet article sous la menace de ma femme).

Limited Run Games a annoncé la sortie physique de Might & Magic – Clash of Heroes : Definitive Edition, dont les précommandes débuteront le 9 janvier 2024. Deux versions seront disponibles, avec une édition standard à 35 $ et une édition de luxe à 70 $. Voici ce que vous trouverez dans l’édition de luxe :

Copie physique de Might & Magic – Clash of Heroes : Definitive Edition sur Nintendo Switch

Étui de l’édition de luxe

Pin’s

Socle en acrylique

Poster 12″ x 16

Se déroulant 40 ans avant la saga Heroes of Might & Magic V, Might & Magic : Clash of Heroes raconte l’histoire de cinq héros dispersés dans cinq régions différentes d’Ashan. Chacun d’entre eux doit emprunter des chemins dangereux pour gagner en puissance, démêler un complot démoniaque et finalement sauver son monde de la dévastation. Le gameplay unique puzzle/stratégie de Clash of Heroes mettra vos compétences tactiques à l’épreuve dans le mode histoire de plus de 20 heures et contre des joueurs en PvP.

Might & Magic: Clash of Heroes est un mélange unique de réflexion, de stratégie et de RPG : planifiez chacune de vos actions et combinez vos attaques pour vaincre vos ennemis dans des scénarios de combats inspirés de jeux de réflexion. Améliorez vos héros et vos créatures pour lancer des attaques de plus en plus dévastatrices sur vos adversaires et laissez le stratège en vous mener vos troupes à la victoire.

HISTOIRE

Might & Magic: Clash of Heroes précède les héros de la saga Might & Magic V de 40 ans et suit cinq héros de cinq régions différentes d’Ashan. Chacun doit suivre sa propre voie, une aventure semée d’embûches, pour gagner en force, lever le voile sur une intrigue démoniaque et enfin, éviter la destruction complète du monde.

MÉCANISMES DE COMBAT UNIQUES ET DYNAMIQUES !

Le système de jeu unique mélangeant réflexion et combat stratégique de Clash of Heroes mettra vos talents tactiques à l’épreuve dans le mode histoire durant plus de 20 heures et dans des duels JcJ en ligne ou locaux. Adoptez la stratégie parfaite et laissez le chef en vous guider vos troupes vers la victoire !

Faites preuve de créativité, trouvez la combinaison parfaite d’unités, d’artefacts et de sorts. Assemblez des combos de folie et percez les lignes ennemies. Chaque combo supplémentaire peut être décisif !

Obtenez de l’XP après chaque combat, faites progresser votre héros et vos unités afin de former une équipe imbattable. Trouvez des artefacts et recrutez des mercenaires pour vous aider dans votre quête visant à éviter la destruction du monde.

MODE MULTIJOUEUR EN LIGNE ET LOCAL

Un mode JcJ captivant et intense ! Quelle que soit la partie, 1v1 ou 2v2, en ligne ou locale, contre des ennemis IA ou de vrais joueurs, la moindre erreur peut être fatale ! Grimpez dans les classements pour tenter d’atteindre le sommet du monde !

Sélectionnez le personnage que vous maîtrisez le mieux parmi les 15 héros de 5 factions différentes. Dans un duel 1v1, choisissez bien la combinaison d’artefacts, de sorts et d’unités pour renforcer la puissance de vos troupes !

En 2v2, établissez une synergie avec votre coéquipier pour former le meilleur duo ! Faites des associations et enchaînez le maximum de combos dévastateurs pour battre vos ennemis et remporter le plus de victoires possible !

CARACTÉRISTIQUES :

Un mélange unique de genres : faites preuve d’imagination et conservez une longueur d’avance. Plus vous faites de combos, plus votre adversaire subit de dégâts !

Menez votre armée… : choisissez la combinaison parfaite d’unités pour vos troupes, d’artefacts et de sorts pour vos héros et menez-les à la victoire !

… et gagnez en puissance : obtenez de l’XP après chaque combat et faites évoluer vos héros et leurs attributs !

Mode solo : mettez vos compétences tactiques à l’épreuve dans un mode histoire de plus de 20 heures. Ce ne sera pas une aventure facile, mais vous devrez réussir et sauver le monde d’une destruction certaine.

Mode multijoueur : un mode multijoueur très captivant et vaste. 1v1, 2v2, contre des IA ou d’autres joueurs, en ligne ou local, quelle que soit la partie, l’objectif est identique : mener votre armée au sommet des classements !

Inclus dans cette version définitive le DLC I Am the Boss : changez de camp dans le chaos et incarnez l’un des 4 puissants boss du jeu dans n’importe quel mode, sauf la campagne ! Un tout nouveau boss multijoueur exclusif (Euny l’Archidruide) est inclus dans ce contenu téléchargeable !