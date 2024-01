Et si nous pouvions recommencer notre journée ? Ferions-nous les mêmes choix ? Changerions-nous les évènements pour qu’ils aillent dans notre sens ? A Perfect Day est un jeu « un jour sans fin-esque » qui nous propose de recommencer notre journée afin de créer sa journée parfaite. Le jeu est développé par les chinois d’A Perfect Day Studio. Le jeu est disponible sur la Nintendo Switch depuis le 26 octobre 2023 au prix de dix-huit euros soixante trois sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un très bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à A Perfect Day.

Just a perfect day, drink sangria in the park

A Perfect Day est un visual novel au concept et à l’histoire très simples. Nous sommes le 31 décembre 1999 et nous incarnons un petit garçon d’une dizaine d’années dans une école chinoise. Surprise, exceptionnellement et pour une raison que nous ignorons, l’école est annulée.

C’est seulement notre quatrième jour de repos dans l’année, et notre personnage compte bien en profiter. Il se fixe d’ailleurs l’objectif de donner sa carte de Noël à son crush. Va-t-il réussir à faire une journée parfaite ?

Le jeu est un visual novel dans lequel nous devons faire des choix (en réalité, pas vraiment, nous y reviendrons plus tard). Est-ce que nous allons dans la librairie où notre crush se cache ou bien allons-nous redonner la clé de l’usine à notre père ?

Chaque action que nous allons réaliser va nous prendre du temps, sachant que nous avons peu de temps face à nous. Une fois une action terminée, nous gagnons sa carte avec sa durée marquée dessus.

Certaines actions nécessiteront de ne pas avoir de points de stress. Ces points de stress s’obtiennent lors de conversation, que ce soit avec la fille de nos rêves ou notre père. D’autres actions permettent de perdre du stress comme manger.

Il y a aussi des points de rébellion qui vont permettre de réaliser certaines actions spécifiques, et il y aussi des objets à récupérer au fil de notre aventure.

A Perfect Day est un visual novel au gameplay prometteur et alléchant. Après tout, qui n’a jamais voulu revivre une situation douloureuse pour la tourner à notre avantage ?

Malheureusement, le potentiel immense du jeu n’est jamais vraiment exploité, la faute à un gameplay beaucoup trop rigide et une répétitivité qui risquent de frustrer une bonne partie des joueurs.

A Perfect Day nous permet de faire des choix et de modeler sa journée… en théorie. Pour la première partie, le jeu nous oblige à suivre un chemin imposé et très balisé qui gâche le plaisir de la découverte.

Tonight I’m gonna party like it’s 1999

Comme le jeu nous impose ses choix, il est impossible de réussir le moindre des objectifs fixés dans sa première partie, et comme le jeu est très balisé, nous voyons gros comme une maison les solutions des prochaines parties.

La première partie, de trente minutes à une heure, est un calvaire et ne donne pas envie de recommencer le jeu pour découvrir les autres voies. C’est vraiment dommage, car A Perfect Day est un jeu avec un beau potentiel qui aurait pu être une belle ode à la liberté.

Sans entrer dans le détail, l’histoire de notre personnage n’est guère passionnante, les dialogues sont téléphonés et le récit est très prévisible. C’est aussi tout à fait personnel, mais nous sommes persuadés que cette histoire très ancrée dans la Chine des années 2000 est plus adaptée à des personnes de cette culture qu’à un européen comme nous qui n’a certainement capté qu’une partie de cet univers.

Le jeu, selon nous, ne vaut pas ses dix huit euros. Il existe sur le marché des visual novels plus complets, moins directifs, et qui offrent un sentiment de satisfaction bien plus grand qu’A Perfect Day et ce, malgré sa grande rejouabilité.

Le jeu est totalement en anglais et il faudra un très bon niveau dans la langue de Shakespeare pour suivre le récit. Le jeu est très bavard et il est dommage que le tactile ne soit pas disponible pour une telle expérience.

Les graphismes sont très jolis avec ce ton pastel. Malheureusement, ces belles couleurs sont gâchées par la pose de notre personnage qui répète la même posture à chaque fois qu’il réfléchit, soit quasiment toutes les deux répliques. Cette posture nous sort de l’histoire tant elle est peu réaliste.

La bande-son est, elle, très bonne et parfaitement adaptée à l’ambiance très calme du jeu.

Conclusion 5.6 /10 A Perfect Day est un jeu frustrant. Le visual novel possède un énorme potentiel, mais ce dernier est trop directif, notamment lors de sa première partie, pour donner envie au joueur de recommencer. Les chemins sont aussi bien trop balisés et gâchent la découverte. Attention, le jeu n’a aucune traduction française. LES PLUS Un beau potentiel très « Un Jour Sans Fin »

Un beau potentiel très « Un Jour Sans Fin » Une magnifique direction artistique

Une magnifique direction artistique Une belle bande-son

Une belle bande-son Une grande rejouabilité LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française Un gameplay directif qui ne donne pas envie de recommencer

Un gameplay directif qui ne donne pas envie de recommencer Trop balisé

Trop balisé Trop de dialogues informatifs

Trop de dialogues informatifs Pas adapté à tous (culturellement, notamment) Détail de la note Graphismes 0

Gameplay 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0

Scénario 0