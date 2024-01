Un nouveau simulateur, un ! Après Firefigthing Simulator, Subway Simulator ou encore Bus Driver Simulator, nous voici avec Electrician Simulator. Vous rêvez de changer des ampoules, de raccorder des circuits électriques et de réparer des objets variés ? Alors ce jeu est peut-être fait pour vous. Développé par les polonais de Take IT Studio!, il est disponible depuis le 5 janvier 2024 sur l’eShop américain au prix de vingt dollars (environ dix-huit euros).

Un gameplay vraiment sympathique au départ…

Le concept d’Electrician Simulator est simple. Vous êtes chez vous, bien au chaud pendant les périodes de Noël, et vous commencez une carrière d’électricien. Mais avant de vous lancer dans le grand bain, il faut vous former !

Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit de prendre le casque VR posé sur votre bureau pour apprendre tous les rudiments nécessaires. Il y a quatre tutoriels que nous débloquerons au fil de notre progression qui nous permettront d’apprivoiser chaque phase du gameplay.

Nous sommes dans un jeu de simulation à la première personne. Notre personnage peut sélectionner jusqu’à trois objets dans sa main mais il a aussi un inventaire plus fourni où il peut stocker toutes les fournitures dont il a besoin.

Nous apprenons notamment à poser des interrupteurs, des prises, à raccorder des câbles du boîtier électrique aux prises… mais aussi à remplacer des ampoules. Certaines quêtes nous demandent même d’aller chez des particuliers uniquement pour changer l’ampoule d’une lampe.

Le jeu est étonnamment accessible même pour des zéros du bricolage comme nous. Les bases s’assimilent assez rapidement et nous trouvons même du plaisir à réaliser des tâches que nous ne ferions jamais chez nous.

Pour poser un interrupteur, il suffit de retirer chaque partie puis d’accorder les câbles au bon endroit. En cas d’erreur, une icône devient rouge et il suffit de réparer notre erreur.

Malheureusement, plus nous avançons dans le jeu, plus nous nous apercevons que même si le gameplay de base est intéressant, ce dernier est répétitif et pauvre au possible.

Nous arrivons, nous installons les câbles, les interrupteurs, nous plaçons les lampes et d’autres objets à leur emplacement, parfois même nous devons trouver les objets nécessaires à l’installation qui sont cachés dans la maison… et c’est tout.

Qui devient très vite répétitif et vraiment peu maniable

Il n’y a aucun problème à mettre l’entièreté du courant sur un seul fusible ou encore aucune installation un peu plus complexe qui nous demanderait par exemple de comprendre pourquoi le courant saute dans la maison et qui pourrait donner un peu d’intérêt au jeu.

En plus de notre activité d’électricien, nous sommes aussi étonnamment réparateurs. Nous recevons les objets de particulier pour les remettre à neuf. Nous allons alors devoir dévisser le colis reçu et inspecter chaque pièce pour vérifier ce qui cloche.

Une fois qu’un objet est abîmé, nous remplaçons la pièce, puis nous remettons la machine afin de la renvoyer. Là encore, Electrician Simulator loupe l’occasion de faire un gameplay vraiment intéressant.

Les objets à réparer sont divers, variés, et les plans semblent parfaitement respecter les machines d’origine. Malheureusement, derrière, il n’y a pas grand-chose à faire. Pour vérifier que l’objet est abîmé ou non, il suffit d’appuyer sur un bouton (ou deux parfois), et les tâches deviennent finalement assez répétitives.

Electrician Simulator a une maniabilité catastrophique sur console. Alors que le jeu demande de la précision, les touches sont une vraie catastrophe et il est souvent plus compliqué de gérer la vue de notre personnage que de réaliser la tâche demandée.

Finalement, pour un prix d’environ dix-huit euros (vingt dollars), nous sommes déçus de ce jeu qui aurait pu être chronophage. Une quête de raccordement peut par exemple prendre plus de trente minutes. Cependant, la pauvreté du gameplay déçoit et ne nous permet pas de rester sur le jeu.

Les graphismes sont plutôt réussis et les décors des maisons assez soignés. Même si ces dernières sont assez vides et qu’elles se ressemblent, nous avons été assez étonnés de voir un bon travail à ce niveau.

Les musiques et la bande-son sont assez anecdotiques. La musique est casse-pied à terme mais ce n’est pas ça qui nous préoccupe lorsque nous jouons sur ce genre de jeu. Le jeu est traduit en français ! Il n’est pas simple de trouver cette dernière mais elle existe.

Ci-dessous, une vidéo de vingt minutes de gameplay.

Conclusion 4.8 /10 Electrician Simulator aurait pu être une bonne surprise malgré sa maniabilité désastreuse. Le jeu a de belles bases, possède un gameplay intéressant au début, mais il est finalement bien trop répétitif et pas assez varié pour nous faire rester dessus. Dommage. LES PLUS Un gameplay accessible et agréable, même pour les néophytes

